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SON DAKİKA | Galatasaray, Radamel Falcao ile 3 yıllık anlaşma sağladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.07.2019 18:02 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Galatasaray'ın Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao ile 3 yıllık anlaşma sağladığını iddia etti.

SON DAKİKA | Galatasaray, Radamel Falcao ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Galatasaray, Radamel Falcao ile üç yıllık anlaşma sağladı. Sözleşmenin sadece son detayları kaldı.

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Galatasaray'ın Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao ile 3 yıllık anlaşma sağladığını iddia etti.

Galatasaray'ın 3 Ağustos'ta Panathinaikos ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı hazırlık maçına bu transferi yetiştireceği ifade edildi.

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Galatasaray radamel falcao monaco

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