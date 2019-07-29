SON DAKİKA | Galatasaray, Radamel Falcao ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Galatasaray, Radamel Falcao ile üç yıllık anlaşma sağladı. Sözleşmenin sadece son detayları kaldı.
İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Galatasaray'ın Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao ile 3 yıllık anlaşma sağladığını iddia etti.
Galatasaray'ın 3 Ağustos'ta Panathinaikos ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı hazırlık maçına bu transferi yetiştireceği ifade edildi.
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