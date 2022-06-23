Son dakika: Galatasaray resmen KAP'a bildirdi! Okan Buruk...

Son dakika: Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu'nu geride bırakarak başkanlığa seçilen Dursun Özbek, ilk iş olarak teknik direktör konusundaki belirsizliği ortadan kaldırmak için çalışmalara başlamıştı. Özbek ve yönetimi sportif direktörlük görevi için Cenk Ergün ile anlaşmaya varırken, teknik direktör konusunda da Okan Buruk ile prensip anlaşmasına varıldığı öne sürülmüştü.

İSTANBUL'A GELDİ

Teknik direktör Domenec Torrent'in sözleşmesini fesheden Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna oturması beklenen Okan Buruk, geçtiğimiz gün İstanbul'a gelmişti.

GALATASARAY KAP'A BİLDİRDİ

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, Okan Buruk'la görüşmelere başlandığı bildirildi.

OKAN BURUK'UN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Inter, Beşiktaş, Galatasaray ve eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediye takımlarında oynayan Okan Buruk, teknik adamlık kariyerine ise 2011-13 arasında A Milli Takım'da yardımcı antrenörlük yaparak başladı.

2013-14 sezonunda Elazığspor'u çalıştıran Buruk, daha sonra Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor ve Çaykur Rizespor'u çalıştırdı. Buruk, 2019-21 arasında görev aldığı Medipol Başakşehir ile birlikte şampiyonluk yaşamıştı.



