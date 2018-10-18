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Galatasaray'da sakatlık şoku!

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.10.2018 17:07 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Onyekuru şoku... Galatasaray, Henry Onyekuru’nun milli maçta hissettiği ağrı sonrası yapılan tetkiklerinde sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edildiğini ve bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Galatasaray'da sakatlık şoku!

Galatasaray'da Onyekuru şoku... Galatasaray, sakatlığı bulunan futbolcularının son durumları hakkında açıklama yaptı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Henry Onyekuru'nun bir süre sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Galatasaray'ın açıklaması şöyle:

"Milli takım arasında ülkeleri adına sahaya çıkan oyuncularımızdan Sofiane Feghouli maça 48 saat, Fernando Muslera ile Yuto Nagatomo ise maça 36 saat kala ülkemize dönebilmiştir.

Younes Belhanda’nın milli takımda yaşadığı sol kasığındaki zorlanma ile Garry Rodrigues’in sağ kasık adalesindeki ağrıya ilişkin tedavileri devam etmektedir.

Henry Onyekuru’nun milli maçta hissettiği ağrı sonrası yapılan tetkiklerinde sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun sakatlığına ilişkin tedavi süreci başlamış olup bir süre sahalardan uzak kalması öngörülmektedir.

Uyluk ön adale grubuna aldığı darbe sonrası oluşan kas içi hematom (kanama) nedeniyle özel bir programa tabi tutulan Ryan Donk’un saha adaptasyon çalışması devam etmektedir.

Tüm oyuncularımızın antrenmana ve maça çıkabilme değerlendirmesi bugün sağlık heyetimiz tarafından yapılacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Henry Onyekuru

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