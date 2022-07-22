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  4. Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Taraftar Florian Grillitsch'ten gelecek haberi 4 gözle bekliyordu! Avusturyalı orta sahadan Galatasaray'a transfer yanıtı geldi! Grillitsch Galatasaray'a geliyor mu?

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Taraftar Florian Grillitsch'ten gelecek haberi 4 gözle bekliyordu! Avusturyalı orta sahadan Galatasaray'a transfer yanıtı geldi! Grillitsch Galatasaray'a geliyor mu?

22.07.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberi... Yeni sezonda Okan Buruk ile şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederken şu ana kadar kadrosuna yaptığı 5 yeni takviyeyle adından söz ettirmeyi başarmıştı. Sarı-Kırmızılı ekipte Okan Buruk'un isteği üzerine orta saha bölgesi için de transfer çalışmaları sürerken, listenin başında bulunan isimlerden olan Florian Grillitsch'ten haber geldi. İşte o transferde yaşanan son gelişmeler...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Taraftar Florian Grillitsch'ten gelecek haberi 4 gözle bekliyordu! Avusturyalı orta sahadan Galatasaray'a transfer yanıtı geldi! Grillitsch Galatasaray'a geliyor mu?
Florian Grillitsch

Florian Grillitsch

AVU Avusturya
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: TSG 1899 Hoffenheim
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Yeni sezona Okan Buruk yönetiminde hız kesmeden hazırlanan Galatasaray, transferde de ses getircek hamleler yapmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılı ekip şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois ve Seferovic ile kadrosunu güçlendirirken birçok isimle de temaslarını sürdürüyor.

Özellikle orta saha mevki için hummalı bir şekilde temaslarını sürdürürken Sarı-Kırmızılı kurmayların gündemindeki isimlerden biri de 26 yaşındaki Avusturyalı oyuncu Florian Grillitsch olmuştu. Birçok talibi olan orta saha oyuncusu için Galatasaray, 1.5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif etti. Ayrıca 1.5 milyon Euro da imza parası önerilmişti. Ancak menajerinin 2.5 milyon Euro imza parası istemesi üzerine görüşmeler durmuştu.

GRILLITSCH'TEN YANIT!

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Görüşmelerin tıkanmasının ardından Sarı-Kırmızılıar imza parasını 2 Milyon Euro'ya çıkarırken beklemeye geçmiş oyuncudan gelecek yanıta göre yeni isimlere yönelme kararı almıştı. Grillitsch cephesinden gelen cevap ise olumsuz oldu.

PREMIER LİG YOLCUSU

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Grillitsch'in yanıtı olumsuz olurken, tercihini Premier Lig'in köklü kulüplerinden Brighton'da yana kullanacağını ilettiği gelen bilgiler arasında.

GRILLITSCH KİMDİR?

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Florian Grillitsch, 7 Ağustos 1995'te Avusturya'nın Aşağı Avusturya eyaleti olan Neunkirchen'de dünyaya geldi. Avusturyalı oyuncu, kariyerine 2001 yılında SVSF Pottschach'ta başlarken 2008'de St. Pölten'in futbol akademisine transfer olarak devam etti. Grillitsch, Temmuz 2013'te Alman ekibi Werder Bremen'e katıldı.

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