Son dakika: "Gidişi çok kötü" diyen Erman Toroğlu'dan yaylım ateşi! "Fatih Terim'i tehdit ediyorlar"

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da kötü gidişat bir tülü düzeltilemiyor. Süper Lig'in 2. yarısına da mağlubiyetle başlayan sarı-kırmızılılar spor kamuoyunda eleştirilerin merkezi haline geldi. Sabah gazetesinde maçı değerlendiren ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Fatih Terim'le ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.

"GALATASARAY'I RESMEN FELAKETE SÜRÜKLÜYORLAR"

Fatih Terim ve yönetimin gidişatına değinen Toroğlu yazısında, "Fatih Terim'in ve bu yönetimin gidişi çok kötü. Bakın çok kötü diyorum, kötü demiyorum. Şu anda G.Saray'ı resmen felakete sürüklüyorlar, çok net! Takım sahada resmen bir enkaz! İç çekişme ise felaket... Yönetim, Fatih Terim'i tehdit ediyor, arkasından konuşuyor, bazı beyanlar veriyor ve onu istifaya zorluyor." dedi.

"KİMSENİN BU SAATTEN SONRA GALATASARAY'I DÜŞÜNDÜĞÜ YOK"

Galatasaray'ı idare edecek makam yönetim kuruludur diyen Toroğlu, "Ama sen, Fatih Terim'e seçimden önce biat edersen, teslim olursan; olacağın da budur. Kimsenin bu saatten sonra Galatasaray'ı düşündüğü yok" ifadelerini kullandı.



