Son dakika: Göztepe-Galatasaray maçı savaş alanına döndü! Taraftar sahaya girdi...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Süper Lig'de Göztepe-Galatasaray maçı müthiş anlara sahne oldu. 4 penaltının kullanılıp 5 golün çıktığı maçı Galatasaray 3-2 kazanarak derin bir nefes aldı. Karşılaşmanın son dakikalarında Galatasaray'ın kazandığı penaltı sonrası Göztepeli taraftarlar adeta çıldırdı.

TARAFTAR SAHAYA İNDİ

Göztepeli bir taraftar maçın hakeminin penaltı kararı sonrası çıldırarak sahaya daldı. Hakem Arda Kardeşler'in üzerine doğru depar atan taraftarı Göztepe'nin tecrübeli oynucusu Berkan Emir önledi ve sakinleştirdi. Güvenlik görevlilerin araya girmesiyle olay yatıştırıldı ve taraftar saha dışına alındı.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

