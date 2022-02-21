SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Göztepe-Galatasaray maçı savaş alanına döndü! Taraftar sahaya girdi...

Son dakika: Göztepe-Galatasaray maçı savaş alanına döndü! Taraftar sahaya girdi...

21.02.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Göztepe-Galatasaray maçının son dakikalarında saha karıştı. Galatasaray'ın kazandığı penaltı sonrası çılgına dönen Göztepeli taraftarlar maçın hakemine büyük tepki gösterdi. Tribünden atlayan bir taraftar ise sahaya daldı... Maçın hakeminin üzerine doğru koşan taraftarı Göztepe'nin tecrübeli futbolcusu Berkan Emir önledi.

Son dakika: Göztepe-Galatasaray maçı savaş alanına döndü! Taraftar sahaya girdi...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Süper Lig'de Göztepe-Galatasaray maçı müthiş anlara sahne oldu. 4 penaltının kullanılıp 5 golün çıktığı maçı Galatasaray 3-2 kazanarak derin bir nefes aldı. Karşılaşmanın son dakikalarında Galatasaray'ın kazandığı penaltı sonrası Göztepeli taraftarlar adeta çıldırdı.

TARAFTAR SAHAYA İNDİ

bbbb

Göztepeli bir taraftar maçın hakeminin penaltı kararı sonrası çıldırarak sahaya daldı. Hakem Arda Kardeşler'in üzerine doğru depar atan taraftarı Göztepe'nin tecrübeli oynucusu Berkan Emir önledi ve sakinleştirdi. Güvenlik görevlilerin araya girmesiyle olay yatıştırıldı ve taraftar saha dışına alındı.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göztepe-Galatasaray maçı alev aldı! Son dakikada gelen 3 puan...Göztepe-Galatasaray maçı alev aldı! Son dakikada gelen 3 puan...
Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim'e Premier Lig ekibi talip oldu!Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim'e Premier Lig ekibi talip oldu!
Tüm dünya bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Açanlar tekrar tekrar izliyor...Tüm dünya bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Açanlar tekrar tekrar izliyor...
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Göztepe son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya-Ukrayna geriliminde korkulan oldu!

Rusya-Ukrayna geriliminde korkulan oldu!

Elektrik faturaları için son dakika gelişmesi: İndirim oranları belli oldu! Konut ve işletmelere…

Elektrik faturaları için son dakika gelişmesi: İndirim oranları belli oldu! Konut ve işletmelere…

Kendi kalesine 3 gol attı, hocası oyundan alarak durdurabildi

Kendi kalesine 3 gol attı, hocası oyundan alarak durdurabildi

Fenerbahçe transferi açıkladı! 4 yıllığına...

Fenerbahçe transferi açıkladı! 4 yıllığına...

Ferdi Kadıoğlu düğümü çözüldü, anlaşma tamam! Beşiktaş ve Galatasaray...

Ferdi Kadıoğlu düğümü çözüldü, anlaşma tamam! Beşiktaş ve Galatasaray...

Saha dışında da rekor kırdı... Tam 400 milyon!

Saha dışında da rekor kırdı... Tam 400 milyon!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İbo Show'a çıktı! Bambaşka biri olmuş

İbo Show'a çıktı! Bambaşka biri olmuş

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Her gece daha rahat bir uyku için...

Her gece daha rahat bir uyku için...

İşinden istifa etti! Seksi pozlarını satarak servet kazanıyor

İşinden istifa etti! Seksi pozlarını satarak servet kazanıyor

“Ölüyorum” diye bağırdı! Acımadan devam etti

“Ölüyorum” diye bağırdı! Acımadan devam etti

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.