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Son dakika haberi: Galatasaray'da yıldız isimle yollar ayrılıyor! Menajeri kulübe çağrıldı

05.02.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan gelen son dakika haberine göre transferde sıcak saatler yaşanıyor. Ligde istediği sonuçları alamayan, UEFA Avrupa Ligi'nde ise yoluna devam eden sarı-kırmızılılarda Mbaye Diagne'nin ayrılması bekleniyor. Yönetim, yıldız golcünün sözleşmesini fesih için hazırlıklara başladı. Diagne, Galatasaray'a 13 milyon euro karşılığında gelmişti. İşte sonra dakika Galatasaray haberinin detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray'da yıldız isimle yollar ayrılıyor! Menajeri kulübe çağrıldı
Mbaye Diagne

Mbaye Diagne

SEN Senegal
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika: Galatasaray'da iç ve dış transferde hareketli günler yaşanıyor. Ara transfer döneminde takıma takviye yapan sarı-kırmızılılar, Bafetimbi Gomis, Inaki Pena, Erick Pulgar ve Semih Kaya ile anlaşma sağlandı. Sarı-kırmızılı takımda takıma katılması beklenen yeni transferler için de kontenjanda yer açmak isteyen yönetimin harekete geçtiği öğrenildi.

Ajansspor'da yer alan habere göre, Galatasaray idarecileri, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay daha sahalardan uzak kalacak olan Mbaye Diagne'nin sözleşmesini feshetme kararı aldı. Sarı-kırmızılı takımın kurmaylarının bu kararı Senegalli santraforun menajerine ilettiği belirtildi.

KİRALIK MI GİDECEK?

Galatasaray'la olan sözleşmesini feshetmek istemeyen Mbaye Diagne'nin kiralık olarak sarı-kırmızılılara veda etmek istediği öğrenildi. Kasımpaşa cephesine Galatasaray'dan böyle bir talebin gelmediği, böyle bir talebin gelmesi halinde de sıcak bakılmayacağı belirtildi.

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13 MİLYON EURO ÖDENDİ

Kasımpaşa'da gösterdiği performansla Galatasaray'ın gözdesi olan Mbaye Diagne, Kasımpaşa'ya 13 milyon euro bonservis geliri kazandırdı. Sarı-kırmızılılar bir türlü beklenen etkiyi gösteremeyen tecrübeli santraforu Club Brugge ve West Bromwich Albion'a kiraladı.

Mbaye Diagne bu sezon Galatasaray formasıyla 23 resmi müsabakada şans buldu. Senegalli santrafor bu maçlarda rakip fileleri 4 kez havalandırma başarısı gösterdi. Mbaye Diagne takım arkadaşlarına 2 asist yaptı. Öte yandan ilk yarıda sakatlık yaşayan tecrübeli oyuncunun Nisan ayında sahalara geri dönmesi bekleniyor.

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Galatasaray Futbol Kulübü Mbaye Diagne
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