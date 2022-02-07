SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika haberler: Fenerbahçe'de senelerdir beklenen forvet sonunda geliyor! Menajeri canlı yayında açıkladı

Son dakika haberler: Fenerbahçe'de senelerdir beklenen forvet sonunda geliyor! Menajeri canlı yayında açıkladı

07.02.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri geliyor. Sarı lacivertliler Serdar Dursun ve Mergim Berisha'nın formundan memnun değil. Fenerbahçe kurmayları transfer için harekete geçti. Dün akşam TV 100'de yayınlanan bir programa telefonla bağlanan menajer Marco Kırdemir, taraftarın merakla beklediği Diego Costa için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe efsanesi Roberto Carlos da iknaya çalışıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberler: Fenerbahçe'de senelerdir beklenen forvet sonunda geliyor! Menajeri canlı yayında açıkladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sezona Vitor Pereira yönetiminde başlayan fakat peş peşe başarısız sonuçların ardından Portekizli teknik adamla yollarını ayıran Fenerbahçe, göreve İsmail Kartal'ı getirmişti. İsmail Kartal, yönetimden forvet transferi istedi. Valencia'yı sol kanatta değerlendiren Kartal'ın bir numaralı adayı Diego Costa! Diego Costa'nın menajerinden de son dakika açıklaması geldi.

SON DAKİKA: MENAJERİ AÇIKLADI! 'DİEGO COSTA FENERBAHÇE'DE BEDAVA OYNAR'

Ertem Şener'in sunduğu Var Odası Futbol programına telefonla bağlanan Diego Costa'nın menajeri Marco Kırdemir, Fenerbahçe'nin bu transferde iddialı olduğunu belirtti.

image (1)

KOMŞU OLYMPİAKOS DA ÇOK İSTİYOR

Gelen bilgilere göre Fenerahçe'nin dışında Olympiakos da Diego Costa'yı transfer etmek istiyor. 33 yaşındaki Brezilya asıllı İspanyol golcü kariyerinde daha önce Atletico Madrid ve Chelsea gibi takımlarda oynamıştı.

ROBERTO CARLOS DEVREDE!

Fenerbahçe'nin efsane Brezilyalısı Roberto Carlos da bu transfer için devrede. Marco Kırdemir, Roberto Carlos'un da Diego Costa'yı Fenerbahçe konusunda ikna ettiğini ifade ederken yaş konusundaki eleştirilerine de şöyle yanıt verdi.
'Daniel Alver bugün 38 yaşında. Barcelona'ya geri döndü. La Liga'nın en iyi sağ beki. Atletico Madrid karşısındaki performansını gördünüz. Diego Costa daha 33 yaşında. Kendisi Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istiyor.'

image

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Löw gelirken Bayern Münih'in jokerini de getiriyor!Löw gelirken Bayern Münih'in jokerini de getiriyor!
Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın son halini görenler şaşırıyor! Antrenman fotoğrafı...Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın son halini görenler şaşırıyor! Antrenman fotoğrafı...
Kız arkadaşının sürpriziyle azizliğe uğradı! Çıplak fotoğrafını paylaştı...Kız arkadaşının sürpriziyle azizliğe uğradı! Çıplak fotoğrafını paylaştı...
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Serdar Dursun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 10 yorum
Bir de iknaya çalışıyorlarmış.Bu çöp işini bırakın gitsin kendi alt liginde ekmek yesin cıva gibi genç yetenekler var bunun ne işi var fenerbahcede
gelen gençleri gördük gol atamiyorlar
Fenerbahçede oynamak için parada verir mi :)
Onlardan forvet değil top toplayıcı olmaz alt liglerde bile oynayamayacak adamlar bizde

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketi çok konuşulacak! AK Parti, CHP’nin gerisinde…

Son seçim anketi çok konuşulacak! AK Parti, CHP’nin gerisinde…

Son dakika: Kredi ve faiz açıklaması otomobil piyasasını hareketlendirdi! ‘İndirim geliyor…’

Son dakika: Kredi ve faiz açıklaması otomobil piyasasını hareketlendirdi! ‘İndirim geliyor…’

Attıkları gole sevinirken taraftardan yumruk yediler! Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü şok oldu

Attıkları gole sevinirken taraftardan yumruk yediler! Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü şok oldu

Fenerbahçe'de senelerdir beklenen forvet sonunda geliyor! Menajeri canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe'de senelerdir beklenen forvet sonunda geliyor! Menajeri canlı yayında açıkladı

Löw gelirken Bayern Münih'in jokerini de getiriyor!

Löw gelirken Bayern Münih'in jokerini de getiriyor!

Golcü futbolcunun sözleşmesi feshedildi

Golcü futbolcunun sözleşmesi feshedildi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Final iddiası! Hayranları üzülecek

Final iddiası! Hayranları üzülecek

Daha fazla dayanamad! “Güzel ve sarışınım” diyerek isyan etti

Daha fazla dayanamad! “Güzel ve sarışınım” diyerek isyan etti

Futboldan örnek verdi! Bomba Hadise yorumu

Futboldan örnek verdi! Bomba Hadise yorumu

Vitrin mankenine yapmadığı kalmadı! "Öptü, okşadı..."

Vitrin mankenine yapmadığı kalmadı! "Öptü, okşadı..."

Sinirlenince lüks arabasında poz verip...

Sinirlenince lüks arabasında poz verip...

Evli ve çocuklu çıktı! Sosyal medya yıkıldı

Evli ve çocuklu çıktı! Sosyal medya yıkıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.