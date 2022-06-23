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Son dakika: Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray taraftarını çıldırtacak açıklama! Öyle şeyler söyledi ki...

23.06.2022 06:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkanlık koltuğuna Dursun Özbek'in oturmasının ardından hamleler art arda geliyor. Teknik direktör Domenec Torrent'in sözleşmesini fesheden sarı - kırmızılılar, Okan Buruk ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirmişti. Galatasaray'da Buruk döneminin resmen başlamasına kısa bir süre kala Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş bir açıklama geldi. Yıldız oyuncunun sözleri, Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

Son dakika: Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray taraftarını çıldırtacak açıklama! Öyle şeyler söyledi ki...
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Son dakika haberleri: Galatasaray'da Dursun Özbek'in 11 Haziran'da yapılan seçimde rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu geride bırakarak başkanlık koltuğunu Burak Elmas'tan devralmasının ardından yapılacak olan hamleler merak ediliyordu. Önce sportif direktör Pasquale Sensibile ile yollarını ayıran sarı - kırmızılılar, daha sonra Cenk Ergün'ü futbol direktörlüğü görevine getirmişti.

Teknik direktör Domenec Torrent'in sözleşmesini fesheden Galatasaray, Okan Buruk ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na duyurmuştu.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN İTİRAFLAR

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Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış hocalar arasında yer alan Buruk ile yeni bir sayfa açacak olan Galatasaray için Inter'de forma giyen yıldız futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş açıklamalar geldi.

Hayalinin Galatasaray'da oynamak olduğunu söyleyen Çalhanoğlu, Tivibuspor'a verdiği röportajda kendisini sarı - kırmızılı takıma getirebilecek olan tek ismi de duyurdu.

İŞTE HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN SÖZLERİ

"BENİ ALMADILAR!"

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"Geçen sene Galatasaray'ın elinde koz vardı. Bonservisim benim elimdeydi. Alamadılar, başkan değişti. Bu sene zor. İki yıl daha sözleşmem var."

"FATİH TERİM'İ KIRAMAM"

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"Eğer biri beni arasa, kimi kıramam? Fatih Terim'i asla kıramam. Birisi beni ikna edebilirse tek kişi Fatih Terim'dir. Üzerimde emeği çok, bana değer gösteren, zor zamanımda yanımda olan Fatih Terim'dir."

"İNSAN HAYAL EDİYOR..."

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"Çocukluğum Galatasaray ile kupa kazanmanın hayaliyle geçti. Bizim arkadaşlarımız, bizim ailemiz hepsi Galatasaraylı, insan ister istemez hayal ediyor o formayı giymeyi."

"İKİ SENE SONRA..."

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"Geçen sene öyle bir şey vardı, temas kuruldu. Ama bu sene ve seneye olmayacağını düşünüyorum kontratım var, ondan sonrasında taraftarlar ümitlenebilir. Sözleşmem bitecek, her şey açık olacak. Onlar takımlarını desteklesinler. Biz Cimbomluyuz."

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