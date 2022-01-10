Son dakika: Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş ile adı anılmıştı! Okan Buruk'tan Galatasaray itirafı: 'Çocukluğum...'

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Galatasaray'da başkan Burak Elmas ile Fatih Terim arasında yapılan görüşmeden ayrılık kararı çıktı. Galatasaray'da bu görüşmenin ardından Fatih Terim dönemi sona ermiş oldu. Terim'in ayrılığı sonrası sosyal medya adeta yıkıldı. Avrupa'da başarılı bir grafik çizen Sarı-Kırmızılılarda takımın başına kimin geçeceği merak konusu olurken gündemdeki isimlerden Okan Buruk'tan Galatasaray itirafı geldi.

Mynet Spor-EMRE ŞEN

OKAN BURUK MYNET'E KONUŞTU: ŞU AN İÇİN TEKLİF YOK

Başakşehir'i şampiyon yaptıktan sonra takımdan ayrılan Okan Buruk, Mynet Spor'a konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı Galatasaray'ın kendisine teklif yapıp yapmadığı sorusuna, "Bana şu an için bir teklif gelmedi. Normal hayatıma devam ediyorum. Galatasaray yönetiminden hiçkimse ile şu an için görüşmem olmadı. Medyada çıkan haberler doğru değil" dedi.

"SEVE SEVE GELİRİM"

Sözlerine devam eden Okan Buruk, Galatasaray'dan teklif gelirse kabul eder misiniz sorusuna ise, "Benim çocukluğum ve kariyerim Galatasaray'da geçti. Galatasaray ile aramdaki bağ zaten çok farklı. Böyle bir teklif dediğim gibi şu an için yok ama teklif gelmesi halinde seve seve kabul ederim." ifadelerini kullandı.



