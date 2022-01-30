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  4. Son dakika: Henry Onyekuru Türkiye'ye mi dönüyor? Olimpiakos'la ilk temas kuruldu

Son dakika: Henry Onyekuru Türkiye'ye mi dönüyor? Olimpiakos'la ilk temas kuruldu

30.01.2022 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle birlikte yükselişe geçen Başakşehir'de transfer çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Serdar Gürler, Emre Çolak ve Salih Uçan gibi isimleri kadrosuna katan İstanbul ekibi Fatih Terim'in eski prensi için harekete geçti. Başakşehir, Henry Onyekuru için Yunan ekibi Olimpiakos'la temasa geçti. İşte olası Onyekuru transferiyle ilgili tüm detaylar...

Son dakika: Henry Onyekuru Türkiye'ye mi dönüyor? Olimpiakos'la ilk temas kuruldu
Henry Onyekuru

Henry Onyekuru

NİJ Nijerya
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Olympiakos
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Son dakika: Henry Onyekuru Türkiye'ye geri mi dönüyor? Heyecan yaratan hamle Başakşehir'den geldi. Emre Belözoğlu ile başarılı bir grafik çizen İstanbul ekibi ara transfer döneminde de hız kaybetmedi. Edin Visca'yı Trabzonspor'a gönderen Başakşehir, Serdar Gürler, Emre Çolak ve Salih Uçan gibi isimleri kadrosuna kattı. Hızlı bir kanat oyuncusuna ihtiyaç duyan teknik direktör Belözoğlu'nun Visca'nın boşluğunu doldurmak için Fatih Terim'in eski prensi Henry Onyekuru'yu radarına aldı.

SON DAKİKA: BAŞAKŞEHİR, ONYEKURU İÇİN HAREKETE GEÇTİ

NTV Spor'un haberine göre Olimpiakos'ta forma giyen Nijeryalı kanat oyuncusu kadrosuna katmak isteyen Başakşehir, Yunan ekibi ile temasa geçti.

emre

KİRALAMA TEKLİFİ MASADA

Galatasaray'ın Fatih Terim döneminde de sık sık kiralanan Henry Onyekuru'yu, bu kez Başakşehir kiralamak istiyor.

Habere göre, iki kulüp arasında yapılan ilk görüşmeden sonuç çıkmazken, Başakşehir Olimpiakos'a yeni bir teklif daha yapacak.

BU SEZON 21 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Yunan ekibi ile 21 maça çıkan Nijeryalı oyuncu, 1 gol attı, 1 asist yaptı.

Onyekuru, 2018-2021 yılları arasında 3 dönem Galatasaray forması giymişti.

onyekuru


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Anahtar Kelimeler:
Henry Onyekuru
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