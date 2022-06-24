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SON DAKİKA: Jesus ikinci sınavında! İşte o tarih...

24.06.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'nın Graz şehrinde gerçekleştireceği kampla devam edecek olan Fenerbahçe'nin iki hazırlık mücadelesinin tarihi de belli oldu. İlk hazırlık karşılaşmasında Kuzey Makedonya ekibi Shkupi ile 2-2 berabere kalan Sarı-Lacivertliler'in sıradaki rakibi ise Partizan. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Jesus ikinci sınavında! İşte o tarih...

Sezon öncesi hazırlıklarını Jorge Jesus yönetiminde sürdüren Fenerbahçe, Avusturya'nın Graz şehrinde hazırlık kamp yapacağını açıkladı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Futbol A Takımımız, ikinci etap çalışmaları için 1-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında Avusturya'nın Graz şehri yakınlarında Bad Radkersburg bölgesinde kampa girecektir.

Kulübümüzün kamp ve maç organizasyonu Match PR tarafından düzenlenecek olup futbol takımımız kamp sürecinde iki hazırlık maçı yapacaktır.

Fenerbahçemiz,

2 Temmuz Cumartesi günü yerel saat ile 18.30'da Sırbistan ekibi FK Partizan ile;

6 Temmuz Çarşamba günü 18.30'da Macaristan temsilcisi Mol Fehervar ile karşı karşıya gelecektir.

İki karşılaşma da Graz kentindeki Merkür Arena'da gerçekleştirilecek olup bilet satışları ile ilgili ayrıca bilgi verilecektir." denildi.


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Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
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