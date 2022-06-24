SON DAKİKA: Jesus ikinci sınavında! İşte o tarih...

Sezon öncesi hazırlıklarını Jorge Jesus yönetiminde sürdüren Fenerbahçe, Avusturya'nın Graz şehrinde hazırlık kamp yapacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Futbol A Takımımız, ikinci etap çalışmaları için 1-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında Avusturya'nın Graz şehri yakınlarında Bad Radkersburg bölgesinde kampa girecektir.

Kulübümüzün kamp ve maç organizasyonu Match PR tarafından düzenlenecek olup futbol takımımız kamp sürecinde iki hazırlık maçı yapacaktır.

Fenerbahçemiz,

2 Temmuz Cumartesi günü yerel saat ile 18.30'da Sırbistan ekibi FK Partizan ile;

6 Temmuz Çarşamba günü 18.30'da Macaristan temsilcisi Mol Fehervar ile karşı karşıya gelecektir.

İki karşılaşma da Graz kentindeki Merkür Arena'da gerçekleştirilecek olup bilet satışları ile ilgili ayrıca bilgi verilecektir." denildi.

Yurt Dışı Kampı Programı Hakkında Bilgilendirme



Futbol A Takımımızın kamp ve maç organizasyonu Match PR tarafından düzenlenecek olup kamp sürecinde iki hazırlık maçı yapacaktır. @matchpr_



???? https://t.co/SIZXP8QFS4 pic.twitter.com/qZdid7fZGd — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 24, 2022



