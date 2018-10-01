Süper Lig'de şok etkisi yaratan ayrılık!

Spor Toto Süper Lig'de son 3 haftada Galatasaray, Alanyaspor ve Trabzonspor'a yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile yapılan görüşmelerde oluşan fikir ayrılıkları sonucunda Teknik Direktörümüz ayrılık kararı almıştır. Kendisine ve ekibine bundan sonraki yaşantılarında başarılar dileriz."

Kemal Özdeşli Kasımpaşa sezona müthiş başlamış ve Çaykur Rizespor, Başakşehir, Sivasspor ve Ankaragücü'nü mağlup ederek 4'te 4 yaparak lig liderliğine oturmuştu.

KEMAL ÖZDEŞ KİMDİR?

İlk antrenörlük deneyimini 1995 yılında Bergamaspor'da yardımcı antrenörlük görevini üstlenerek edindi. Ardından birçok takımda yardımcı antreönrlük görevini üstlendı. Ardından Tevfik Lav, Ersun Yanal gibi teknik direktörler için yardımcı antrenörlük yapmaya başladı. 2004'te ligin bitimine 6 hafta kala Konyaspor'u çalıştırdı.

2010 tarihinde Türkiye U-19 Millî Takım teknik direktörü olmuştur. Türkiye U-19 millî takımının teknik direktörlüğünü ve aynı zamanda Türkiye U-21 millî takımında teknik direktör Raşit Çetiner'ın yardımcı antrenörlüğünü yapmıştır.

Türkiye U-19 millî takımıyla Temmuz 2011 tarihinde Romanya'da düzenlenen 2011 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonasına katıldı fakat takımıyla grup asamasında elenerek derece elde edemedi.