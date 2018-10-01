Süper Lig'de şok etkisi yaratan ayrılık!

Spor Toto Süper Lig'de son 3 haftada Galatasaray, Alanyaspor ve Trabzonspor'a yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile yapılan görüşmelerde oluşan fikir ayrılıkları sonucunda Teknik Direktörümüz ayrılık kararı almıştır. Kendisine ve ekibine bundan sonraki yaşantılarında başarılar dileriz."
Kemal Özdeşli Kasımpaşa sezona müthiş başlamış ve Çaykur Rizespor, Başakşehir, Sivasspor ve Ankaragücü'nü mağlup ederek 4'te 4 yaparak lig liderliğine oturmuştu.
KEMAL ÖZDEŞ KİMDİR?
İlk antrenörlük deneyimini 1995 yılında Bergamaspor'da yardımcı antrenörlük görevini üstlenerek edindi. Ardından birçok takımda yardımcı antreönrlük görevini üstlendı. Ardından Tevfik Lav, Ersun Yanal gibi teknik direktörler için yardımcı antrenörlük yapmaya başladı. 2004'te ligin bitimine 6 hafta kala Konyaspor'u çalıştırdı.
2010 tarihinde Türkiye U-19 Millî Takım teknik direktörü olmuştur. Türkiye U-19 millî takımının teknik direktörlüğünü ve aynı zamanda Türkiye U-21 millî takımında teknik direktör Raşit Çetiner'ın yardımcı antrenörlüğünü yapmıştır.
Türkiye U-19 millî takımıyla Temmuz 2011 tarihinde Romanya'da düzenlenen 2011 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonasına katıldı fakat takımıyla grup asamasında elenerek derece elde edemedi.
2011-12 sezonunun hazırlık döneminde teknik direktör Hikmet Karaman'la yollarını ayıran Manisaspor'da teknik direktörlük için düşünülen adayların başında gelmiştir. TFF'den izin çıkmasıyla bu teklifi kabul eden Kemal Özdeş Manisaspor'la 4 sezonluk sözleşme imzalayarak Manisaspor teknik direktörü olmuştur.[3] 24 Ocak 2012 tarihinde görevinden istifa etmiştir. 2013-2014 sezonunda tekrar Manisaspor'un başına geçen Özdeş, takımıyla PTT 1. Lig'i 7. sırada tamamlamıştır.
2013-14 sezonunun sona ermesinin ardından, istifa eden Mehmet Özdilek'in yerine teknik direktör arayışına giren Gençlerbirliği kulübü, Özdeş ile anlaşma kararı almıştır. Özdeş, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen törenle 2 yıllık resmi sözleşmeye imza atmıştır. Oyuncu transferleri konusunda İlhan Cavcav'la yaşadığı anlaşmazlıklar dolayısıyla 10 Temmuz 2014'te sözleşmeyi karşılıklı olarak feshetti.
4 Aralık 2014 tarihinde İsmail Ertekin'den boşalan Balıkesirspor teknik direktörlüğüne sezon sonuna kadar getirilmiştir. 26 Nisan 2015 tarihinde istifa etmiştir. 1 Ekim 2015 tarihinde başlayan sözleşmesi Karşıyakaspor tarafında 14 Aralık 2015 fesh edilmiştir. 4 Ocak 2016 tarihinde İbrahim Üzülmez'den boşalan Elazığspor teknik direktörlüğüne sezon sonuna kadar getirilmiştir.
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