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  4. Son dakika! Kasımpaşa teknik direktörü Tayfur Havutcu istifa etti

Son dakika! Kasımpaşa teknik direktörü Tayfur Havutcu istifa etti

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 19.01.2020 23:56 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Kasımpaşa'da teknik direktör Tayfur Havutcu görevinden istifa etti.

Son dakika! Kasımpaşa teknik direktörü Tayfur Havutcu istifa etti

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