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  4. SON DAKİKA! Kayserispor'da teknik direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı

SON DAKİKA! Kayserispor'da teknik direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 01.11.2020 23:06 | Son Güncelleme

Kayserispor'da Teknik Direktörlük yapan Bayram Bektaş ile yolların ayrıldığı açıklandı.

SON DAKİKA! Kayserispor'da teknik direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı

Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Rizespor karşısında alınan mağlubiyetten sonra eleştirilerin odak noktası olmuştu. Kayserispor'dan gelen açıklamaya göre; teknik direktör Bayram Bektaş ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Kayserispor'dan açıklama:

"Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası Teknik Direktörümüz Bayram Bektaş ve ekibiyle yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırma kararı vermiş bulunmaktayız."

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