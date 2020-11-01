SON DAKİKA! Kayserispor'da teknik direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı

Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Rizespor karşısında alınan mağlubiyetten sonra eleştirilerin odak noktası olmuştu. Kayserispor'dan gelen açıklamaya göre; teknik direktör Bayram Bektaş ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Kayserispor'dan açıklama:
"Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası Teknik Direktörümüz Bayram Bektaş ve ekibiyle yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırma kararı vermiş bulunmaktayız."
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