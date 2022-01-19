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Son dakika: Luis Campos, Galatasaray için geldi! İstanbul'a indi

19.01.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile görüşmek için gelen Luis Campos'u taşıyan uçak, İstanbul'a indi.

Son dakika: Luis Campos, Galatasaray için geldi! İstanbul'a indi

Son dakika: Galatasaray'ın sportif direktörlük görevi için düşündüğü dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos İstanbul'a geldi.

Başkan Burak Elmas ile görüşecek olan Campos, yarın oynanacak Kasımpaşa maçını da tribünden izleyecek.

LUIS CAMPOS KİMDİR?

6 Eylül 1964 yılında Portekiz'in Esposende şehrinde dünyaya geldi.

Campos, 27 yaşında Leiria ile Portekiz'in alt liglerinde koçluk yapmaya başladı ve birkaç amatör takımı ve sonunda Portekiz Primeira Liga'da profesyonel takımları yönetti. Gil Vicente'nin menajeri olarak Campos, Jose Mourinho'nun FC Porto ile 27 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. 2012 yılında Campos, Mourinho yönetiminde Real Madrid CF için keşif ve taktik analisti oldu.

Campos, 2013'ten 2016'ya kadar AS Monaco FC'de sportif direktör olarak adını duyurdu. Radamel Falcao, Joao Moutinho, James Rodriguez, Lemar, Benjamin Mendy Fabinho, Anthony Martial, Ricardo Carvalho, Dimitar Berbatov, Bernardo Silva, Tiemoue Bakayoko isimleri keşfetti. 2017 yılında Lille'in sportif direktörü oldu.

18 Aralık 2020'de Campos, Lille'den ayrıldı.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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