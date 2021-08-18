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SON DAKİKA! Marcao, kadro dışı bırakıldı

18.08.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Marcao'nun kadro dışı kaldığını açıkladı. İşte ayrıntılar...

SON DAKİKA! Marcao, kadro dışı bırakıldı

Galatasaray Kulübü, Kerem Aktürkoğlu'na saldırına Marcao hakkında açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılıların açıklamasında "Marcao'nun tedbiren çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdürmesi kararını almış bulunmaktayız." denildi.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.5 Yönetim Kurulu olarak, oyuncumuz Marcos do Nascimento Teixeira'nın tedbiren çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdürmesi kararını almış bulunmaktayız.

2021-2022 sezonu profesyonel futbol disiplin yönetmeliği uyarınca oyuncumuzun savunması alındıktan sonra nihai olarak idari ve mali ceza oyuncumuza tebliğ edilecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Marcao
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