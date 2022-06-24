SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. SON DAKİKA: Mehmet Büyükekşi'den yeni hakemlik sistemi açıklaması!

SON DAKİKA: Mehmet Büyükekşi'den yeni hakemlik sistemi açıklaması!

24.06.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... Türkiye Futbol Federasyonu'nun çiçeği burnunda başkanı Mehmet Büyükekşi, mevcut yayıncı kuruluş beIN Sports ile düzenlenen yayın hakları imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Büyükekşi birçok konuya değinirken, yeni hakemlik sistemin dair de planlarını resmen açıkladı. Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada "Tek hedefimiz, Türk futbolunu layık olduğu yere getirmek ve marka değerini arttırmak." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Mehmet Büyükekşi'den yeni hakemlik sistemi açıklaması!

TFF ile mevcut yayıncı kuruluş beIN Sports arasında yayın hakları imza töreni düzenlenledi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi düzenlenen imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Mehmet Büyükekşi açıklamasında "Tek hedefimiz, Türk futbolunu layık olduğu yere getirmek ve marka değerini arttırmak. Şeffaf, adil, kamuoyunda karşılık bulacak şekilde kurullarımızı oluşturacağız. En doğru ve tarafsız kararları almak için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

YENİ HAKEMLİK SİSTEMİ

kljkn

"Yeni hakemlik sistemi ve kurullarımızın belirlenmesi hedefimiz var." diyen Mehmet Büyükekşi, en doğru ve tarafsız kararları alabilmek için yönetim kurulumuzla çalışmaya devam edeceğiz. beIN Sports ile anlaşmamız hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

ANLAŞMA 2 YILLIK!

kjjkkj

Yayıncı kuruluş ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını kaydeden TFF Başkanı, "beIN SPORTS ile 2.2 milyar TL karşılığında 2 yıllık anlaşma sağladık. Bu rakam, kulüplerimizin de istediği rakamdan daha yüksek. Kulüpler Birliği de bu anlaşmaya onay verdi." derken "Süper Lig'deki VAR hakemleriyle, saha hakemlerini ayırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

beIN Media Group ve Digiturk'ün CEO'su Yousef Al-Obaidly ise: "TFF Yönetimi'ne teşekkür ederim. İki taraf da birlikte çalışmak için büyük efor harcadı. Türk taraftarlara en iyi yayını izletebilmek için tutkulu biçimde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"MARKA DEĞERİNİ ARTTIRMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

ppppp

"Türk futbolunun marka değerini arttırmaya çalışacağız." diyen Yousef Al-Obaidly "105 ülkede Türk futbolu yayınlanıyor. Daha fazla ülkede yayınlanması için çalışacağız. Türk bayrağının daha fazla ülkede yayınlanmasını istiyoruz. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi kaçak yayınlar için önlemler alınacağını söyledi. Bu kararımızda etkili oldu." ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O kulüp şoke oldu! İşte yeni harcama limitleriO kulüp şoke oldu! İşte yeni harcama limitleri
Galatasaray'da Torrent yapacağını yaptı!Galatasaray'da Torrent yapacağını yaptı!
Okan Buruk'tan Galatasaray açıklaması!Okan Buruk'tan Galatasaray açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaşlarına en az yüzde 40 zam

Memur ve emekli maaşlarına en az yüzde 40 zam

Kreşte dehşet! 17 aylık bebek kâbusu yaşadı! Görevliler...

Kreşte dehşet! 17 aylık bebek kâbusu yaşadı! Görevliler...

TFF duyurdu! Süper Lig maçları...

TFF duyurdu! Süper Lig maçları...

Suarez hamlesi geldi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Suarez hamlesi geldi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Talisca bombası her an patlayabilir!

Talisca bombası her an patlayabilir!

'Dev kulübe imzayı attı!' Yeni adresi...

'Dev kulübe imzayı attı!' Yeni adresi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kocası dekoltesini kapatmak isteyince...

Kocası dekoltesini kapatmak isteyince...

Hastalar uyuyunca tümörler uyanıyor! Doktorlar çağrıda bulundu

Hastalar uyuyunca tümörler uyanıyor! Doktorlar çağrıda bulundu

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Aylarca sürdü: Doktorlar bulamadı! Şifayı Facebook'ta buldu

Aylarca sürdü: Doktorlar bulamadı! Şifayı Facebook'ta buldu

Sadakatin böylesi! Sevgilisinin içini rahatlatmak için...

Sadakatin böylesi! Sevgilisinin içini rahatlatmak için...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.