SON DAKİKA: Mesut Özil Fenerbahçe'yi takip etmeyi bıraktı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminde kadro dışı bırakılan ve yeni teknik direktör Jorge Jesus tarafından da henüz affedilmeyen Mesut Özil, Sosyal Medya hesaplarında sarı lacivertli kulübü takipten çıktı.

BASKET TAKIMINI TAKİP EDİYOR!

Instagram ve Twitter üzerinden Fenerbahçe'nin resmi hesaplarını Takip etmeyi bırakan deneyimli oyuncu, takım arkadaşlarını ise takip etmeyi sürdürüyor. Mesut Özil'in takipten çıkmadığı diğer hesaplar arasında Fenerbahçe Beko ve Fenerium gibi kulübün bazı resmi sayfaları bulunuyor.

"ASLOLAN FENERBAHÇE'DİR!"

Yaşanan bu gelişme sonrası ayrılık iddiaları daha yüksek sesle konuşulmaya başlarken taraftarlar arasında "Aslolan Fenerbahçe'dir" yorumları yapıldı.



