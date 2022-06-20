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SON DAKİKA: Mesut Özil Fenerbahçe'yi takip etmeyi bıraktı!

20.06.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'de İsmail Kartal döneminde kadro dışı bırakılan yıldız futbolcu Mesut Özil, yeni teknik direktör Jorge Jesus tarafından da henüz affedilmeyince 33 yaşındaki futbolcudan flaş bir hamle geldi. Özil tüm sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe'yi takibi bırakıtı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Mesut Özil Fenerbahçe'yi takip etmeyi bıraktı!
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminde kadro dışı bırakılan ve yeni teknik direktör Jorge Jesus tarafından da henüz affedilmeyen Mesut Özil, Sosyal Medya hesaplarında sarı lacivertli kulübü takipten çıktı.

BASKET TAKIMINI TAKİP EDİYOR!

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Instagram ve Twitter üzerinden Fenerbahçe'nin resmi hesaplarını Takip etmeyi bırakan deneyimli oyuncu, takım arkadaşlarını ise takip etmeyi sürdürüyor. Mesut Özil'in takipten çıkmadığı diğer hesaplar arasında Fenerbahçe Beko ve Fenerium gibi kulübün bazı resmi sayfaları bulunuyor.

"ASLOLAN FENERBAHÇE'DİR!"

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Yaşanan bu gelişme sonrası ayrılık iddiaları daha yüksek sesle konuşulmaya başlarken taraftarlar arasında "Aslolan Fenerbahçe'dir" yorumları yapıldı.


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Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
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