Son dakika: Milli golcü Tiago Çukur Fenerbahçe'ye imza için geliyor! Kulüpler anlaşmaya vardı...

Son dakika transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarına başlayan ve Avusturya kampını tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyordu. Santa Clara'dan Lincoln Henrique, PSV'den Armindo Bruma ve Karagümrük'ten Emre Mor'u kadrosuna katan sarı - lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda santrfor transferi için harekete geçilmişti.

Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanacak olan Dinamo Kiev maçı öncesinde flaş bir gelişme yaşandı.

BİR TRANSFER DAHA BİTİYOR

Kadrosunda Enner Valencia, Serdar Dursun, Mergim Berisha ve Mbwana Samatta gibi hücumcuları bulunduran sarı - lacivertliler, bir santrforu daha kadrosuna katmaya çok yakın...

ANLAŞMAYA VARILDI

Fenerbahçe'nin milli futbolcu Tiago Çukur için oyuncunun kulübü Watford ile anlaşmaya vardı.

2.5 MİLYON EURO

19 yaşındaki futbolcu için 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek olan sarı - lacivertliler, oyuncuyla da son bir görüşme yapacak.

İSTANBUL'A GELECEK

Çukur ile yapılacak olan son görüşmenin ardından oyuncu, resmi imzalar için İstanbul'a davet edilecek.

KISA SÜREDE AÇIKLANACAK

Fenerbahçe'nin, transferi kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Doncaster Rivers formasıyla 26 resmi maça çıkan Tiago Çukur, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

İLK KEZ KUNTZ YÖNETİMİNDE OYNADI

Çukur, A Milli Takımımızın 14 Haziran 2022 tarihinde Uluslar Ligi'nde oynadığı Litvanya maçına sonradan dahil olmuş ve 20 dakika sahada kalmıştı. Tiago Çukur, milli takımdaki ilk şansını Stefan Kuntz yönetiminde bulmuştu.

TIAGO ÇUKUR KİMDİR?

30 Kasım 2002'de Hollanda'da dünyaya gelen Tiago Süer Barbaros Çukur , Watford'dan kiralık olarak İngiliz kulübü Watford'da forvet oynayan profesyonel bir futbolcudur ve uluslararası düzeyde Türkiye'yi temsil etmektedir.

Ocak 2021'de Watford'a imza atmadan önce, 2020 yazında Feyenoord ve AZ Alkmaar genç takımlarından forma giyen Tiago Çukur, Watford U23 takımına transfer olduktan sonra Temmuz 2021'de Doncaster Rovers'a kiralanmıştır. Kiralık sözleşmesi sona eren futbolcu, Watford'a geri dönmüştür.

