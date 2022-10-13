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Son dakika: Muslera'nın açıklamalarının ardından o da resti çekti! Yönetim harekete geçti... "Oynatmazsanız ayrılırım"

13.10.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'da uzun yıllardır forma giyen Muslera geçtiğimiz günlerde yaptığı ayrılık açıklamalarının yankıları sürerken, geçtiğimiz sezonu Giresunspor'da kiralık olarak geçiren ve bu sezon Galatasaray'a geri dönen Okan Kocuk bu sezon Sarı-Kırmızılı kulüpte henüz forma şansı bulamadı. Deneyimli file bekçisi bu durumdan rahatsız olduğunu yönetime bildirirken, Ocak ayına kadar oynamaması durumunda ayrılacağını söyledi.

Son dakika: Muslera'nın açıklamalarının ardından o da resti çekti! Yönetim harekete geçti... "Oynatmazsanız ayrılırım"
Okan Koçuk

Okan Koçuk

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yeni sezonda Okan Buruk ile şampiyonluk yaşamak isteyen Galatasaray ligin ilk 9 haftasında topladığı topladığı 17 puanla zirvenin ortaklardan biri. Yeni sezon öncesi kadrosuna yaptığı takviyelerle kadrosunda büyük bir revizyona giden Sarı-Kırmızılı ekip, geçtiğimiz günlerde Muslera'dan gelen "Tabii ki futbolu başladığım yer olan Montevideo Wanderers'da bitirmek isterim. Ama Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmem var, "Eğer Nacional'e dönme ihtimalim varsa, hayatımın en iyi altı ayını yaşadığım yere de gidebilirim. Zamanı geldiğinde bir karar vereceğim" açıklaması ile şok etkisi yaşarken, şu anda Muslera'nın ardından ikinci kaleci konumunda bulunan Okan Kocuk'tan da dikkat çeken bir çıkış geldi.

ŞAŞIRTAN ÇIKIŞ!

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Geçtiğimiz sezon Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen ve takımının Süper Lig'de kalmasında büyük pay sahibi olan Okan Kocuk kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray'a geri döndü. Ancak tecrübeli kaleci ile ilgili herkesi şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

RESTİ ÇEKTİ

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Buna göre; Galatasaray'da sürekli yedek kalmaktan rahatsız olan 27 yaşındaki file bekçisi yönetime resti çekti. Ocak ayına kadar süre almaması halinde takımdan ayrılacağını yöneticilerine bildiren Kocuk'un bu çıkışı sonrası Sarı-Kırmızılı yönetimin devre arasında mutlak bir kaleci transferi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Okan Kocuk'un Galatasaray'la 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Galatasaray'da henüz forma şansı bulamayan deneyimli eldiven geçen sezon Giresunspor'la 32 maça çıkmıştı.

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