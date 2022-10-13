Son dakika: Muslera'nın açıklamalarının ardından o da resti çekti! Yönetim harekete geçti... "Oynatmazsanız ayrılırım"

Yeni sezonda Okan Buruk ile şampiyonluk yaşamak isteyen Galatasaray ligin ilk 9 haftasında topladığı topladığı 17 puanla zirvenin ortaklardan biri. Yeni sezon öncesi kadrosuna yaptığı takviyelerle kadrosunda büyük bir revizyona giden Sarı-Kırmızılı ekip, geçtiğimiz günlerde Muslera'dan gelen "Tabii ki futbolu başladığım yer olan Montevideo Wanderers'da bitirmek isterim. Ama Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmem var, "Eğer Nacional'e dönme ihtimalim varsa, hayatımın en iyi altı ayını yaşadığım yere de gidebilirim. Zamanı geldiğinde bir karar vereceğim" açıklaması ile şok etkisi yaşarken, şu anda Muslera'nın ardından ikinci kaleci konumunda bulunan Okan Kocuk'tan da dikkat çeken bir çıkış geldi.

ŞAŞIRTAN ÇIKIŞ!

Geçtiğimiz sezon Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen ve takımının Süper Lig'de kalmasında büyük pay sahibi olan Okan Kocuk kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray'a geri döndü. Ancak tecrübeli kaleci ile ilgili herkesi şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

RESTİ ÇEKTİ

Buna göre; Galatasaray'da sürekli yedek kalmaktan rahatsız olan 27 yaşındaki file bekçisi yönetime resti çekti. Ocak ayına kadar süre almaması halinde takımdan ayrılacağını yöneticilerine bildiren Kocuk'un bu çıkışı sonrası Sarı-Kırmızılı yönetimin devre arasında mutlak bir kaleci transferi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Okan Kocuk'un Galatasaray'la 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Galatasaray'da henüz forma şansı bulamayan deneyimli eldiven geçen sezon Giresunspor'la 32 maça çıkmıştı.

