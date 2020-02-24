Son dakika: Nursal Bilgin hayatını kaybetti!

Son dakika gelişmesine göre; Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, Kasımpaşa - Yukatel Denizlispor maçı sırasında kalp krizi geçirdi. Bilgin, hastaneye kaldırıldı.
Maçı takip eden Opr. Dr. Cüneyt Şelli’nin tribünde yaptığı ilk müdahalenin ardından Bilgin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kasımpaşa eski sportif direktörü Nursal Bilgin, Denizlispor müsabakasında kalp krizi geçirdi.
Lacivert-beyazlı ekibin Denizlispor ile karşılaştığı maçta tribünde müsabakayı takip eden eski sportif direktör Nursal Bilgin, mücadelenin 55. dakikasında fenalaştı. Tribünde bulunan kalp damar cerrahı Opr. Dr. Cüneyt Şelli ilk müdahaleyi yaparken, müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan da sahaya ambulansın girmesi için maçı duraklattı. Bilgin, sahaya giren ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bilgin, ambulansa bindirilirken Kasımpaşalı futbolcuların da tedirgin olduğu görüldü.
"Kasımpaşa'da Nursal bilgin, Nursal ağabey kalp krizi geçirdi. Vefat ettiği şeklinde haber aldık. İnşallah doğru değildir ama duyduğumuz öyle. Allah rahmet eylesin, yakınlarına başsağlığı diliyorum."
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