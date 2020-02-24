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Son dakika: Nursal Bilgin hayatını kaybetti!

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 24.02.2020 21:29 | Son Güncelleme

Kasımpaşa’nın eski sportif direktörü Nursal Bilgin, Kasımpaşa-Denizlispor mücadelesi sırasında tribünde kalp krizi geçirdi. Maç sonu açıklamalarda bulunan Denizlispor'un futbolcusu Mustafa Yumlu; "Nursal ağabey kalp krizi geçirdi. Vefat ettiği şeklinde haber aldık. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Son dakika gelişmesine göre; Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, Kasımpaşa - Yukatel Denizlispor maçı sırasında kalp krizi geçirdi. Bilgin, hastaneye kaldırıldı.

Maçı takip eden Opr. Dr. Cüneyt Şelli’nin tribünde yaptığı ilk müdahalenin ardından Bilgin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kasımpaşa eski sportif direktörü Nursal Bilgin, Denizlispor müsabakasında kalp krizi geçirdi.

Lacivert-beyazlı ekibin Denizlispor ile karşılaştığı maçta tribünde müsabakayı takip eden eski sportif direktör Nursal Bilgin, mücadelenin 55. dakikasında fenalaştı. Tribünde bulunan kalp damar cerrahı Opr. Dr. Cüneyt Şelli ilk müdahaleyi yaparken, müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan da sahaya ambulansın girmesi için maçı duraklattı. Bilgin, sahaya giren ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bilgin, ambulansa bindirilirken Kasımpaşalı futbolcuların da tedirgin olduğu görüldü.

MUSTAFA YUMLU MAÇ SONU AÇIKLADI: NURSAL AĞABEYİ KAYBETTİK

"Kasımpaşa'da Nursal bilgin, Nursal ağabey kalp krizi geçirdi. Vefat ettiği şeklinde haber aldık. İnşallah doğru değildir ama duyduğumuz öyle. Allah rahmet eylesin, yakınlarına başsağlığı diliyorum."


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Kasımpaşa Nursal Bilgin kalp krizi Denizlispor vefat etti

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
geçmis olsun Allah acil şifalar versin
Geçmiş Olsun Allah şifasını versin
maçı izlerken gördük çok korktuk
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