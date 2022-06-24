SON DAKİKA: Okan Buruk imzayı attı! İşte ilk sözleri

Galatasaray'da Dursun Özbek'in takımın başına gelmesiyle ilk olarak Sensibile ile yollar ayrılırken, beklentilerin altında kalan İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent ile de yolların ayrıldığı resmen açıklanmıştı.

ANLAŞMA 1+1 YILLIK

Sarı-Kırmızılı ekip yaşanan bu gelişmenin ardından Sarı-Kırmızılı ekibin efsane isimlerinden Okan Buruk ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı duyurulmuştu.

Düzenlenen imza töreninde Başkan Dursun Özbek ve Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek yaptığı açıklamada "Bugün Galatasaray için yeni bir başlangıç ve uzun vadeli planlarımızın ilk adımı. Sözlerime başlamadan büyük bir satış oranına erişen kombinelerimiz ve localarımız için tüm taraftarlarımıza teşekkürler." dedi.

"ÜÇÜNCÜ 17 MAYIS'I İÇİN BURADA!"

"Bugün Galatasaraylı Okan Buruk'un yuvasına dönmesinin mutluuğunu ve heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullanan Özbek, "Daha önce yakaladığı başarılar ile bu kulübe hizmet etmeyi fazlasıyla hak ediyor. Galatasaray'ın içindeki değerleri koruyabilmek için bu imzanın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Okan hocamız üçüncü 17 Mayıs'ını yaşamak için burada. 17 Mayıs'ta ilk kez Galatasaray forması giydi, sonrasında 17 Mayıs'ta UEFA Kupası'nı göz yaşları içerisinde kaldırdı."

"Okan hocamıza ve ekibine bu yüce görevinde başarılar diliyorum ve tüm Galatasaray camiasına hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek'in ardından mikrofonu alan Buruk, "Büyük Galatasaray taraftarına buradan saygılarımı sevgilerimi ve aslında hedeflerimizin ne kadar büyük olduğununu anlatarak başlamak istiyorum. Bu göreve layık görülmek dolayı başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum." diyerek sözlerine başladı.

OKAN BURUK'TAN TRNASFER SÖZLERİ!

Sarı-Kırmızılı kulüpteki hedeflerini açıklayan Okan Buruk, "Bizim hedeflerimiz Galatasaray olarak hiç bir zaman değişmez, bu seneki tek hedefimi şampiyonluk, şampiyon olmak için elimizden gelenin en fazlasını ortaya koyacağız, özellikle geçen sezonun mutsuzluğunu ortada kaldırmaya çalışacağız. Şu anki ilk hedefimiz işe başlamak, taraftarımızın büyük bir transfer beklentisi var biz de yoğunlaşmış durumdayız . Bizim iyi kadro oluşturmamız için ellerinden geleni yapıyor ve Galatasaray taraftarına hak ettiği mutluluğu güzel günleri yaşatacağız. Ben bu anlamda hem kendime, hem ekibime, hem de oluşturacağımız kadroya güveniyorum. Bu sene şampiyonluk yolunda elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarımızla birlikte çok büyük bir sinerji yaratıp hak ettiğimiz istediğimiz yerlere gelmeyi istiyoruz. ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ TARİH"

24 Haziran'ın kendisi için çok önemli bir tarih olduğunu sözleyen Okan Buruk, "Galatasaray'a hoca olarak imza atıyorum hem de oğlumun doğum günü. O yüzden burada oğlumun doğum gününü kutluyorum güzel bir gelecek diliyorum. Sizlerle burada olmaktan çok mutluyum, dün Florya'da bulundum orayı gördüm oradaki atmosferi tekrar yaşamak tekrar anmak çok güzeldi." dedi.

FATİH TERİM SÖZLERİ!

Galatasaray'ın tecrübeli hocası Fatih Terim'e dair de konuşan Okan Buruk, "Fatih hoca (Fatih Terim) benim için çok değerli. Uzun yıllar beraber çalıştık, şampiyonluklar yaşadık. Dün beni aradı. 'Hayırlı olsun. Soracağın bir şey olursa, yanındayız' dedi. Hocaya çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

