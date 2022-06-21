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SON DAKİKA: Okan Buruk'un Türkiye'ye geliş saati belli oldu!

21.06.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent ile yeni sezonda yola devam etmeyecek olan Galatasaray'da, Okan Buruk ile prensip anlaşmasına varılırken resmi açıklama henüz gelmemişti. Ailevi nedenlerden ötürü Fransa'da olan Buruk'un Sarı-Kırmızılılar'ın yeni sportif direktörü Cenk Ergün ile görüşmek üzere Türkiye'ye geldiği öğrenildi. İşte Okan Buruk'un geliş saati ve detaylar...

SON DAKİKA: Okan Buruk'un Türkiye'ye geliş saati belli oldu!

Galatasaray'da başkanlığa seçilen Dursun Özbek, ilk iş olarak teknik direktör konusundaki belirsizliği ortadan kaldırmak için çalışmalara başlamıştı.

Özbek ve yönetimi sportif direktörlük görevi için Cenk Ergün ile el sıkıştırken, teknik direktör konusunda da Okan Buruk ile prensip anlaşmasına varıldığı öğrenilmişti.

Göreve gelir gelmez çalışmalarına başlayan Özbek yönetimi Okan Buruk ile büyük oranda anlaşırken, ailevi sebeplerden ötürü Fransa'da bulunan genç teknik adamın Türkiye'ye geliş saati de belli oldu.

SON DAKİKA: 20.30'DA İSTANBUL'DA

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Okan Buruk'un bu akşam 20.30'da Fransa'dan İstanbul'a 'TK1826' sefer sayılı uçakla geleceği ve Sportif Direktör Cenk Ergün ile masaya oturacağı öğrenildi.

TORRENT'E VEDA!

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İspanyol çalıştırıcı ile yolları resmi olarak henüz ayırmamış olan Galatasaray, Okan Buruk'u Torrent ile resmi olarak yolların ayrılması sonrası duyurması bekleniyor.

OKAN BURUK'UN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

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Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Inter, Beşiktaş, Galatasaray ve eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediye takımlarında oynayan Okan Buruk, teknik adamlık kariyerine ise 2011-13 arasında A Milli Takım'da yardımcı antrenörlük yaparak başladı.

BAŞAKŞEHİR İLE ŞAMPİYONLUK

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2013-14 sezonunda Elazığspor'u çalıştıran Buruk, daha sonra Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor ve Çaykur Rizespor'u çalıştırdı. Buruk, 2019-21 arasında görev aldığı Medipol Başakşehir ile birlikte şampiyonluk yaşamıştı.


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Galatasaray Futbol Kulübü
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