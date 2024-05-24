Son dakika | Olaylı derbi sonrası Fenerbahçeli isimler için yeni gelişme! İfadeleri de alındı

Derbi sonrası başlatılan soruşturma çerçevesinde Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal savcılıkta ifade verdi. Fenerbahçeli isimler adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Mayıs Pazar günü Galatasaray-Fenerbahçe futbol müsabakası sonrasında yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal ifadeleri alınmak üzere savcılığa çağırıldı.
Savcılıkta ifadeleri alınan Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal savcılıkta verdikleri ifadenin ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
(İHA)