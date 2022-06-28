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Son dakika: Piyango Arda Turan'a vurdu! Antrenman sonrası...

28.06.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yeni teknik direktör Okan Buruk yönetiminde başlayan Galatasaray ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen antrenman öncesi öğrencilerine kısa bir konuşma yapan Buruk, tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söylerken, Galatasaray resmi hesabından yapılan idman paylaşımları sonrası taraftarlardan ilginç yorumlar geldi. İşte detaylar...

Son dakika: Piyango Arda Turan'a vurdu! Antrenman sonrası...
Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında, yeni teknik direktörü Okan Buruk ile topbaşı yapan Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen ilk idmanla hız kesmeden başladı.

Yeni sezon hem yönetim hem kadro anlamında taze bir başlangıç yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, mutlak şampiyonluk hedefine kitlenirken Dursun Özbek ve yönetiminin ilk hamlesi olan Torrent'in gönderilip Okan Buruk'un takımın başına getirilmesi taraftar nezdinde oldukça olumlu bir yankı bulurken, şampiyonluk umutlarını da arttırmış durumda.

"TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK"

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Gerçekleştirilen ilk antrenman öncesi futbolcularına seslenen Buruk, takımın en yüksek potansiyelini ortaya çıkarmak istediğini belirtirken, tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunun altını çizdi.

Okan Buruk "Kendini yüzde 100 hazırlamış ve bunu sahada taraftara en iyi şekilde gösterecek bir oyuncu grubu istiyorum. Hepinizin yüzde 100'ünüzü vereceğine çok inanıyorum. Bizim hedefimiz sizin asıl performansınızı ortaya çıkarmak. Bunu da hep beraber başaracağız. Tek hedefimiz şampiyonluk. İlk günden hedefimizi çizelim. Şampiyonluk dışında bir şey düşünmeyeceğiz." dedi.

İLKLER YAŞANDI!

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Dinamik ısınma ile başlayan antrenmanda, gruplar halinde 5'e 2 top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında pas antrenmanı gerçekleştirdi. Milli Takım'a giden ve özel izinli olan (İsmail Çipe, Boey, Marcao, Diagne ve Alpaslan Öztürk) oyuncuların katılmadığı sezonun ilk çalışması 6'ya 6 oyun ile sona erdi. Yeni transfer Abdülkerim Bardakcı, Sarı Kırmızılı ekibin yeni sezon hazırlıklarının ilk antrenmanında yer aldı.

'ARDA TURAN'DAN DAHA FİT'

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Genç çalıştırıcının idmandaki neşeli ve fit görüntüsü de dikkat çekerken sosyal medyada da gündem oldu. Taraftarlar yaptıkları yorumlarda 'Takımda orta saha olmayınca hocam kendi oynuyor', 'Arda Turan'dan daha fit', 'Transfer yapmazsak hoca oynar' gibi yorumlarda bulundu.


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Okan Buruk Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
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