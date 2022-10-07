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  4. Son dakika: Portekiz'de Neto şoku! Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek

Son dakika: Portekiz'de Neto şoku! Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek

07.10.2022 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Portekizli futbolcu Neto, sakatlığı nedeniyle 2022 Dünya Kupası'nda yer alamayacak. İşte detaylar...

Son dakika: Portekiz'de Neto şoku! Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek
Pedro Neto

Pedro Neto

POR Portekiz
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Wolverhampton
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Wolverhampton Kulübü'nden yapılan açıklamada, cumartesi günü West Ham United ile oynanan lig maçının 24. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Neto'nun ayak bileğinden sakatlandığı ve ameliyat edilmesi gerektiği kaydedildi. Açıklamada, 22 yaşındaki kanat oyuncusunun 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na yetişemeyeceği belirtildi.

3 KEZ FORMA GİYMİŞTİ!

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Portekiz Milli Takımı'nın üç kez formasını giyen Neto, Uluslar Ligi'nde İspanya ve Çekya maçlarının kadrosunda yer almasına karşın şans bulamadı. Bruno Lage'in ayrılmasının ardından teknik direktörlük için Julen Lopetegui ile görüşmelerini sürdüren Wolverhampton'ta, Neto'nun sakatlanması gol yollarındaki sıkıntıyı daha da artırdı.

Bu yaz takıma katılan Sasa Kalajdzic ciddi bir diz sakatlığı geçirirken, Raul Jimenez ve Hee Chan Hwang'ın sakatlıkları devam ediyor. Valencia'dan 28 milyon sterline alınan Goncalo Guedes, 8 maçta henüz rakip fileleri havalandıramadı. Geride kalan 8 haftada Wolverhampton'ın üç golünü Ruben Neves ve Daniel Podence (2) kaydetti. Wolverhampton, ligde yarın deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak.

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