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Son dakika: 'Putin' tezahüratları sonrası Ukraynalılar Beyoğlu'nda toplandı! Fenerbahçe'ye çağrı...

28.07.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar dün akşam oynanan Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında bir grup Fenerbahçe taraftarının 'Putin' tezahüratı yapması üzerine protesto gösterisi düzenledi. Protestocular, Fenerbahçe Kulübü'ne çağrı yaparak o taraftarların bir daha stada alınmamasını istedi. İşte detaylar...

Son dakika: 'Putin' tezahüratları sonrası Ukraynalılar Beyoğlu'nda toplandı! Fenerbahçe'ye çağrı...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda dün akşam Fenerbahçe-Dinamo Kiev karşılaşmasında konuk takımın 57'nci dakikada öne geçmesinin ardından bazı Fenerbahçe taraftarları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahürat yaptı. İstanbul'da yaşayan Ukrayna vatandaşları bugün saat 15.00'da Beyoğlu'nda bir araya gelerek tezahürat yapan taraftarları protesto etti.

"KULÜBÜNÜZÜ SUÇLAMIYORUZ..."

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Ukraynalılar 2020 yılında Suriye'de şehit olan Türk askerlerinin isimlerini bağırdı. Protestocular yaptıkları basın açıklamasında Fenerbahçe Kulübü'nün yöneticilerine çağrıda bulunarak o taraftarların bulunması ve bir daha stada sokulmamasını istedi. Ukrayna Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Aliya Usenova, “Şimdi ben Fenerbahçe Kulübüne seslenmek istiyorum. Daha önce de söylediğimiz gibi biz olanlardan dolayı sizin kulübünüzü ya da taraftarlarınızı suçlamıyoruz. Ne yazık ki bazı yerlerde bazı gruplar arasında yanlış davranan kişiler vardır ve siz kesinlikle bundan dolayı sorumlu değilsiniz. Yalnız sizden bundan dolayı bir ricamız var. Sizin bir spor kulübü olarak o kişileri bulmak gerekli cezaları getirme imkânınız vardır."

"O KİŞİLERİ BULUN!"

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"Bunun yapan taraftarlar çok fanatikler kendilerini tutamadılar. Bu kişiler için en büyük ceza para cezasından ziyade sizin tarafınızdan kınama almak ve bir daha stada alınmamaları. Ukrayna vatandaşları ve vefat edenler için o kişileri bulun ve o kişileri kınayın" dedi.

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