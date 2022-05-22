Son dakika: Rüya gerçek oluyor! Fatih Terim'i ilk kez açıkladı

Son dakika haberleri... Galatasaray'da adeta kabus gibi yaşanan sezon sonunda bitti. Şimdi tüm gözler yapılacak başkanlık seçimine çevrildi. Önümüzdeki yıl başarılı olarak bu sezonu taraftarına unutturmayı planlayan sarı-kırmızılılarda yeni teknik direktörün kim olacağı büyük merak konusu olmuş durumda.

SON DAKİKA: FATİH TERİM'İ İLK KEZ AÇIKLADI

Galatasaray Başkan adayı Dursun Özbek, teknik direktör adaylığı için ismi geçen Fatih Terim hakkında ilk kez konuştu.

Teknik direktör adayı olarak Nuri Şahin ve Okan Buruk'u da değerlendiren Dursun Özbek, A Planı olarak Fatih Terim'i takımın başına getirmek istiyor. Bu doğrultuda ilk hamlesini atacak olan Özbek, Terim hakkında ilk kez konuştu ve "Fatih Terim konusunu ve yaşanacak olası süreci pazartesi günü yönetim kadromuzda değerlendireceğiz" ifadesini kullandı.



