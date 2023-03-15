SON DAKİKA: Sevilla maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin yıldız Lincoln Henrique için sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe'nin Santa Clara'dan kadrosuna kattığı Lincoln Henrique, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Sevilla mücadelesinde sakatlanmıştı. Sarı-Lacivertliler'den yapılan açıklamada yıldız oyuncunun diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği ve ameliyatına karar verildiği açıklandı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

"Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Lincoln Henrique'nin Sevilla maçında yaşadığı sakatlık sonrası kapsamlı tetkikleri yapılmıştır. İncelemeler neticesinde sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisi kapsamında operasyon geçirmesine karar verilmiştir. Başarılı oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlıklı şekilde sahalara dönmesini bekliyoruz."

SEZONU KAPATTI!

24 yaşındaki oyuncunun Lincoln Henrique'nin sahalara geri dönüşünün uzun süreceği ve bu sezonu kapatmış olabileceği tahmin ediliyor.

