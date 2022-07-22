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Son dakika spor haberi: FIFA menajerinden bomba açıklamalar! "Hagi ve Popescu Galatasaray'dan maaş alamıyordu"

22.07.2022 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray için ünlü menajer Gigi Becali dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı-Kırmızılı ekipte uzun yıllar forma giyen ve büyük başarılara imza atan Popescu ve Hagi'nin Galatasaray'dan uzun süre maaş alamadığını söyleyen Becali, ikilinin konuyu basına yansıtmamak için dışarı çıkmadığını belirtti. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: FIFA menajerinden bomba açıklamalar! "Hagi ve Popescu Galatasaray'dan maaş alamıyordu"

Ünlü FIFA menajeri Gigi Becali, Sport Total FM isimli radyoda katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Vatandaşları Hagi ve Popescu ile de olan yakınlığı ile bilinen Becali, Galatasaray'ın efsane oyuncuları için de oldukça ilginç açıklamalarda bulundu.

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"OYUNCULAR KENDİ SORUNLARI İLE UĞRAŞMALI"

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Katıldığı anlı yayında temsil ettiği oyuncular hakkında ve Romanya'nın iki kez gol kralı olan ancak transferi gerçekleşmeyen Florin Tănase'nin olası transferi hakkında konuşan Becali oyuncular kulübün sorunları yerine kendi problemleri ile uğraşmalı derken, ilginç bir örnek verdi.

"DIŞARI ÇIKAMIYORLARDI"

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Becali "Hagi ve Gica Popescu, Galatasaray'dayken bir yılda 9-10 ay ödeme almadılar. Sorunları vardı ama UEFA parasıyla anlaştılar. Çözdüler. Dışarı çıkmıyorlardı, basına çıkıp söylemediler. Çünkü bunlar iç meseleler" ifadelerini kullandı.

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