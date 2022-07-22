Son dakika spor haberi: FIFA menajerinden bomba açıklamalar! "Hagi ve Popescu Galatasaray'dan maaş alamıyordu"

Ünlü FIFA menajeri Gigi Becali, Sport Total FM isimli radyoda katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Vatandaşları Hagi ve Popescu ile de olan yakınlığı ile bilinen Becali, Galatasaray'ın efsane oyuncuları için de oldukça ilginç açıklamalarda bulundu.

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"OYUNCULAR KENDİ SORUNLARI İLE UĞRAŞMALI"

Katıldığı anlı yayında temsil ettiği oyuncular hakkında ve Romanya'nın iki kez gol kralı olan ancak transferi gerçekleşmeyen Florin Tănase'nin olası transferi hakkında konuşan Becali oyuncular kulübün sorunları yerine kendi problemleri ile uğraşmalı derken, ilginç bir örnek verdi.

"DIŞARI ÇIKAMIYORLARDI"

Becali "Hagi ve Gica Popescu, Galatasaray'dayken bir yılda 9-10 ay ödeme almadılar. Sorunları vardı ama UEFA parasıyla anlaştılar. Çözdüler. Dışarı çıkmıyorlardı, basına çıkıp söylemediler. Çünkü bunlar iç meseleler" ifadelerini kullandı.



