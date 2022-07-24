Son dakika spor haberi: Galatasaray Kasımpaşa maçının ardından Okan Buruk ayrılığı resmen açıkladı!

Süper Lig'in başlamasına az bir zaman kala hazırlık maçlarıyla kondisyon kazanmak isteyen Sarı-Kırmızılı ekip son oynadığı hazırlık mücadelesinde sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek taraftarı karşısında çıktığı ilk mücadeleden galibiyetle ayrılmayı başardı.

Sarı-Kırmızılı ekipte karşılaşmanın ardından kameraların karşısına geçen teknik direktör Okan Buruk, mücadeleye ve takıma dair değerlendirmelerde bulunurken en çok merak edilen konuların başında gelen transfere dair de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"GÜN GÜN GELİŞECEĞİZ"

Stada ilk ayak bastığında çok heyecanlandığını dile getiren Buruk, "Hazırlık maçı da olsa taraftarlarımız da buradaydı. bir resmi maç gibiydi. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Stattaki ilk maçımdı. Oyuncularıma da aynı şeyi söyledim. Biz hazırlık maçlarını oyunu oturtmak için istiyoruz. Bugün birçok şeyi yaşadık. Maç içerisinde de çok git-geller oldu. Yorulduğumuz, belki tam olarak istediklerimizi yapamadığımız bölümler oldu. Bunun yanında pozisyoınlar bulduk, pozisyonlar verdik. İkinci yarıda özellikle top bizde kaldı. Oyuncu değişikliklerinden sonra bizim kalitemiz daha çok ortaya çıktı. Daha çok pozisyona girmeye çalıştık. Önemli bir sınavdı. Bence gelecek için bölüm bölüm ümit verdik. Biz bunun daha iyisini yapmaya çalışacağız. Gün gün gelişeceğiz. Bize eklenecek oyuncular olabilir. İnşallah güzel, başarılı ve Galatasaray'a yakışır bir takım olacağız" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE HİÇBİR ŞEYİMİZ ÖZEL KALMIYOR"

Takımı güçlendirmeleri gereken bölgeler olduğunu kaydeden Buruk, "Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Hem Haris hem Leo bugün girip çok rahat şekilde oynadılar. Bize bu tür tecrübeli oyuncular, lider oyuncular gerekiyor. Bu bizim için önemli. Zaten elimizde çok genç oyuncular var, bunları da değerlendirmeye çalışacağız. Bize hemen katkı sağlayabilecek oyuncular istiyoruz. Transfer konusu bizim özel bir şeyimiz. Ama maalesef Türkiye'de hiçbir şeyimiz özel kalmıyor. Bize haber gelmeden sosyal medyada yazıldığını görüyoruz. Bu konuda rahatsızlıklarımız var. Transfer işi gizlidir, özeldir. Biz de bu anlamda daha özel olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bundan sonra alacağımız oyuncuların hazır oyuncular olması gerekiyor. 5-6 günlük bir Avusturya kampımız var. Sonra da yine bir haftamız olacak lige kadar. Hazır oyuncular almamız gerekiyor, ilk tercihimiz bu olacak" diye konuştu.

AYRILIĞI AÇIKLADI!

Okan Buruk Morutan'a da teklifler olduğunu belirtirken "Morutan bizim için önemli bir değer. Daha değerli duruma nasıl getirebiliriz, onu düşünüyoruz. Türkiye ve yurt dışından isteyen kulüpler var. Onun için en iyisini seçmeye çalışacağız. Belki 1 sene gidip oynaması onun için daha iyi." ifadelerini kullandı.

"İLK TERCİHİMİZ DEĞİL"

Buruk, Florian Grillitsch ile ilgili gelen soruya da yanıt verdi. Buruk, "Grillitsch için bizim de soru işaretlerimiz var. Oyuncu bir takımla hazır bir şekilde çalışmıyor. İlk tercih edeceğimiz oyunculardan biri değil. Daha hazır, direkt takım idmanlarına başlayabilecek oyuncular üstünde duracağız" dedi.



