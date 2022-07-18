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Son dakika spor haberi: İzleyenler inanamadı! Futbolda devrim gibi yenilik... 'Vücut kamerası'

18.07.2022 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Köln ile Milan arasında oynanan ve İtalyan ekibinin 2-1'lik üstünlüğü ile oynanan hazırlık mücadelesinde bir ilk yaşandı. Mücadelede yeni bir teknoloji ilk kez test edilirken, bazı oyunculara yapay zekaya bağlı vücut kamerası takıldı. İşte o anlar...

Son dakika spor haberi: İzleyenler inanamadı! Futbolda devrim gibi yenilik... 'Vücut kamerası'

Geçtiğimiz günlerde Köln (Almanya) ile AC Milan (İtalya) arasında oynanan hazırlık maçı, futbolda yeni bir teknolojinin test edilmesine sahne oldu. Oyuncuların kıyafetlerine bağlı yapay zekaya sahip vücut kamerası futbola dahil edildi.

İLK KEZ DENENDİ!

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Rhein Energie Stadı'nda oynanan maçta, Köln'lü iki futbolcu Timo Hübers ve Tim Lemperle, 'vücut kamerası' bulunan iki yelek giydi. Bazı futbolculara ise mikrofonlar takıldı.

Yeni cihazla kaydedilen sahneler arasında 15’nci dakikada maçın açılış golünü atan Milanlı forvet Olivier Giroud'un görüntülerini de kapsadı.

"ALIŞMAM ZAMAN ALDI"

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Maçtan sonra konuşan Hübers, "Alt tarafı oldukça sıcak olduğu için kamerayı vücuduma takmaya alışmam biraz zaman aldı. Beni sınırlamadı ama taktığım belliydi" dedi.

Kingsley Ehizibue ise "Taktığım mikrofonu hissetmedim. Bugünün yeniliklerinden bazılarının hayranlar için oldukça ilginç olduğunu düşünüyorum" dedi.

Geliştirilen cihazlar, şu anda Telekom Cup'ın dostluk turnuvasında test edilmekte. 'Game of Innovation'ın yeni teknolojilerinin bir parçası. İzleyici, saha seviyesindeki eylemleri birinci şahısların bakış açısıyla görebiliyor.


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