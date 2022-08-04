Son dakika spor haberi: Lincoln Henrique golünü attı sakatlandı açıklamasıyla gündem oldu! "Müthiş sol ayağımla yapıştırdım"

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk mücadelesinde, sahasında Çekya ekibi Slovacko'yu 3-0 mağlup ederek tur kapısını araladı. Karşılaşmayı yeni transferlerden Emre Mor ve Lincoln Henrique'nin (2) golleri ile mağlup eden temsilcimiz de 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Lincoln Henrique attığı gollerle adeta yıldızlaştı.

AYAKTA ALKIŞLANDI!

Maçın 17. dakikasında Emre Mor’un golünde pası veren Henrique, 45+2. dakikada serbest vuruştan ve 81. dakikada uzaktan yaptığı vuruşla iki kez fileleri sarstı. Brezilyalı futbolcu, 2 gol 1 asistle müsabakadaki tüm gollere etki ederken, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.

GOLÜNÜ ATTI SAKATLANDI!

Attığı ikinci golün ardından bir sakatlık yaşayan Lincoln Henrique, teknik direktör Jorge Jesus ile konuştu ve kendini denemek istedi. Kısa süre sekerek oynayan Brezilyalı sonrasında oyuna sorunsuz şekilde devam ederek 90 dakikayı tamamladı.

MERT HAKAN'IN GOLE TEPKİSİ...

Lincoln Henrique'nin attığı ikinci gol sonrası yeni transfer İrfan Can Eğribayat, listeye dahil edilmesinin ardından tedavisi devam eden Mert Hakan Yandaş listeden çıkarılmıştı. Karşılaşmayı İrfan Can Kahveci ile birlikte tribünden takip eden yandaş Lincoln'ün attığı ikinci gol sonrası verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

"SOL AYAĞIM DEĞERLİ"

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada gollerine dair konuşan Lincoln Henrique, "Sol ayağım benim için çok önemli. Esas ayağım. Sol ayağımı geliştirmek için çok çalışıyorum. İkinci golüm daha güzeldi. Top süzülerek çok güzel gitti." ifadelerini kullandı.

"MÜTHİŞ SOL AYAĞIMLA YAPIŞTIRDIM"

Lincoln'ün bu açıklamaları sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, akıllara Olcay Şahan'ı getirdi. Elazığspor maçında attığı golden sonra yaptığı, "Müthiş sol ayağımla yapıştırdım." demeci ile dillere pelesenk olan Şahan'ın bu açıklamasına benzer bir konuşma yapan Lincoln'ün bu sözleri çokça paylaşıldı.

"ZOR BİR SEZON OLACAK"

"Fenerbahçe büyük bir takım" diyen Lincoln "Çok fazla kaliteli oyuncu var. Duran toplarda güçlüyüz. Ben varım, Arda var, İrfan Can var. Çok iyi kullanıyoruz. Antrenmanlarda çok çalışıyoruz. Zor bir sezon olacak. Bu sezon kolay olmayacak. Büyük beklenti var üzerimizde, bunu biliyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Hedeflerimiz kupalar kazanmak, tarih yazmak." dedi.



