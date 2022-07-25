Son dakika spor haberi: Trabzonspor Empoli maçında Abdullah Avcı'dan Dorukhan Toköz'e şaşırtan uyarı! "Eskişehirspor'da oynamıyorsun"

Avustuya kampında oynadığı son hazırlık maçında İtalyan ekibi Empoli ile karşı karşıya gelen Trabzonspor mücadeleden 1-0 mağlubiyetle ayrılırken, teknik direktör Abdullah Avcı maç sonu yaptığı açıklamada "Dağılımlarımız iyi değildi" değerlendirmesin bulunmuştu.

Eksiklerimiz üzerine yoğunlaşacağız diyen Avcı, karşılaşmaya "Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Denswil, Eren, Doğucan, Siopis, Yusuf Erdoğan, Abdülkadir, Kouassi, Djaniny" ilk 11'i ile başlarken, karşılaşmanın 52. dakikasında Beşiktaş'tan kadroya katılan Dorukhan Toköz'e dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

"ESKİŞEHİRSPOR'DA OYNAMIYORSUN"

Eskişehirspor altyapısından yetişerek 2018 yılında Beşiktaş'a transfer olan ve sonrasın Karadeniz ekibinin yolunu tutan 26 yaşındaki oyuncu Dorukhan'a bir pozisyon sonrası sinirlenen Abdullah Avcı "Doruk, bırak orayı! Yusuf içeri giriyor az önce de aynısı oldu. Dün dedim size. Arka üçlüyü bozma, önünde Yusuf var, kaç kere söyledim. Eskişehirspor'da oynamıyorsun ki..." şeklinde uyarması sosyal medyada gündem oldu.

ESKİŞEHİRSPOR'DAN SERT YANIT!

Abdullah Avcı'nın bu uyarısı TV'den de net şekilde duyulmasının üzerine sosyal medyada çok kez paylaşılırken, Eskişehirspor'dan da yanıt gecikmedi. Eskişehirspor Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda O FORMA KUTSALDIR, NASİP OLMAZ HERKESE! Anadolu’da futbol devrimini başlatan kulübümüzün kutsal formasına dil uzatan Abdullah Avcı’yı camiamız ve şehrimiz adına kınıyoruz.'' açıklamasını yaptı. Bazı Eskişehirsporlu taraftarlar ise Abdullah Avcı'yı özür dilemeye davet etti.

Kamuoyuna:

O FORMA KUTSALDIR, NASİP OLMAZ HERKESE! — Eskişehirspor (@Eskisehirspor) July 25, 2022



