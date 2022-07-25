SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Son dakika spor haberi: Trabzonspor Empoli maçında Abdullah Avcı'dan Dorukhan Toköz'e şaşırtan uyarı! "Eskişehirspor'da oynamıyorsun"

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Empoli maçında Abdullah Avcı'dan Dorukhan Toköz'e şaşırtan uyarı! "Eskişehirspor'da oynamıyorsun"

25.07.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezonda da şampiyonluğunu perçinlemek isterken çalışmalarına Avusturya'da gerçekleştirdiği kamp ile sürdürdü. Bordo-mavili ekip 4. hazırlık maçında İtalyan ekibi Empoli ile karşılaşırken rakibine 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin 52. dakikasında Abdullah Avcı'nın Dorukhan Toköz'e yaptığı uyarı ile gündem oldu. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Empoli maçında Abdullah Avcı'dan Dorukhan Toköz'e şaşırtan uyarı! "Eskişehirspor'da oynamıyorsun"
Dorukhan Toköz

Dorukhan Toköz

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Avustuya kampında oynadığı son hazırlık maçında İtalyan ekibi Empoli ile karşı karşıya gelen Trabzonspor mücadeleden 1-0 mağlubiyetle ayrılırken, teknik direktör Abdullah Avcı maç sonu yaptığı açıklamada "Dağılımlarımız iyi değildi" değerlendirmesin bulunmuştu.

Eksiklerimiz üzerine yoğunlaşacağız diyen Avcı, karşılaşmaya "Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Denswil, Eren, Doğucan, Siopis, Yusuf Erdoğan, Abdülkadir, Kouassi, Djaniny" ilk 11'i ile başlarken, karşılaşmanın 52. dakikasında Beşiktaş'tan kadroya katılan Dorukhan Toköz'e dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

"ESKİŞEHİRSPOR'DA OYNAMIYORSUN"

aaaa

Eskişehirspor altyapısından yetişerek 2018 yılında Beşiktaş'a transfer olan ve sonrasın Karadeniz ekibinin yolunu tutan 26 yaşındaki oyuncu Dorukhan'a bir pozisyon sonrası sinirlenen Abdullah Avcı "Doruk, bırak orayı! Yusuf içeri giriyor az önce de aynısı oldu. Dün dedim size. Arka üçlüyü bozma, önünde Yusuf var, kaç kere söyledim. Eskişehirspor'da oynamıyorsun ki..." şeklinde uyarması sosyal medyada gündem oldu.

ESKİŞEHİRSPOR'DAN SERT YANIT!

klkşl

Abdullah Avcı'nın bu uyarısı TV'den de net şekilde duyulmasının üzerine sosyal medyada çok kez paylaşılırken, Eskişehirspor'dan da yanıt gecikmedi. Eskişehirspor Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda O FORMA KUTSALDIR, NASİP OLMAZ HERKESE! Anadolu’da futbol devrimini başlatan kulübümüzün kutsal formasına dil uzatan Abdullah Avcı’yı camiamız ve şehrimiz adına kınıyoruz.'' açıklamasını yaptı. Bazı Eskişehirsporlu taraftarlar ise Abdullah Avcı'yı özür dilemeye davet etti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağ bek ile her şey hallolmuyorSağ bek ile her şey hallolmuyor
Real Madrid-Barcelona maçında saha savaş alanına döndüReal Madrid-Barcelona maçında saha savaş alanına döndü
Paola Saulino'dan olay itiraf! ''400 kişiyle ilişkiye girdikten sonra...''Paola Saulino'dan olay itiraf! ''400 kişiyle ilişkiye girdikten sonra...''
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Eskişehirspor Dorukhan Toköz gaf son dakika trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Duvardaki anlaşılamayan yazıların gizemi çözüldü! Teyze tutuklandı

Duvardaki anlaşılamayan yazıların gizemi çözüldü! Teyze tutuklandı

Sosyal medyada birbirlerine girdiler! 'Sizi adam yerine koyup...'

Sosyal medyada birbirlerine girdiler! 'Sizi adam yerine koyup...'

Aziz Yıldırım geri dönüyor! Yeni kararını resmen açıkladı

Aziz Yıldırım geri dönüyor! Yeni kararını resmen açıkladı

F.Bahçe'ye talih kuşu! Eski hocasının yanına gidiyor

F.Bahçe'ye talih kuşu! Eski hocasının yanına gidiyor

Eski F.Bahçeli oyuncu resmen G.Saray'da!

Eski F.Bahçeli oyuncu resmen G.Saray'da!

Fenerbahçe'de büyük sürpriz! Aaron Boupendza...

Fenerbahçe'de büyük sürpriz! Aaron Boupendza...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Her yerden engellemişti! Ulaşmak için bulduğu yol korkunçtu

Her yerden engellemişti! Ulaşmak için bulduğu yol korkunçtu

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Hamilelik pozlarını satarak servet kazanıyor! “En iyi anneyim”

Hamilelik pozlarını satarak servet kazanıyor! “En iyi anneyim”

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.