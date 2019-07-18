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SON DAKİKA! Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 3 maçlık cezasını onadı

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.07.2019 17:36 | Son Güncelleme

Tahkim Kurulu, Medipol Başakşehir maçı sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verilen 3 maçlık men cezasını onadı.

SON DAKİKA! Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 3 maçlık cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 3, Yardımcı Antrenörler Hasan Şaş'ın 8, Ümit Davala'nın 1, İdari Menajer Şükrü Hanedar'ın 60 günlük hak mahrumiyeti cezalarını onadı.

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