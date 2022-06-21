SON DAKİKA: Taraftarı çılgına çeviren olay! Transfer...

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, transferde de oldukça hareketli günler geçiriyor... Valerien Ismamel ile yeni sezonda şampiyonluk kupasına uzanmak isteyen Siyah-Beyazlı ekip, birçok isimle temaslarını sürdürürken başkan Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasında transfer gündemine dair dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

WEGHORST'TAN DÖNÜŞ BEKLENİYORDU!

Başkan Çebi yaptığı açıklamada Siyah-Beyazlılar'ın gündeminde bulunan isimlerden Weghorst'a dair konuşurken “Weghorst ile ekonomik olarak el sıkıştık. Sadece ailesiyle ilgili konu kaldı. Weghorst bize olumlu dönüş yaptığı zaman eğer başka bir golcüyle anlaşmamışsak kendisiyle imza atarız." ifadelerini kullanmıştı.

BEKLENEN YANIT GELDİ!

Hollandalı golcüden Siyah-Beyazlılar kulübe yanıt geldi. Ajansspor'un haberine göre, 29 yaşındaki oyuncu Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'yı telefonla arayarak kararını bildirdi.

"AİLEM ALMANYA'YI İSTİYOR..."

Ceyhun Kazancı'yı arayan Hollandalı, gerçekleştirilen telefon görüşmesinde "Benim için Beşiktaş defteri kapanmadı. İstanbul’da oynamayı istiyorum ama Alman kulüplerinin bir ilgisi var. Ailem de Almanya’da oynamamı istiyor. Önceliğim Bundesliga."

SİZE DÖNECEĞİM...

"Bu kulüplerle görüşeceğim. Sonuç ne olursa olsun size bilgi vereceğim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

"ALTERNATİFLERİMİZ VAR..."

Öte yandan Başkan Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada "Listemizde Weghorst ve Sörloth dışında alternatif isimler de var. En iyisi olsun diye uğraşıyoruz."

"Muleka ve Sörtloth tek alternatif değil ama kendisi beğendiğimiz bir oyuncu… Ekonomiyi asla göz ardı etmeden transfer yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.



