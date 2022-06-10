SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Göztepe
  4. Son dakika: TFF 1. Lig ekibi çıldırdı! Süper Lig'in 6 yıldızını kadrosuna katıyor! Ozan Tufan, Cyle Larin, Oğuzhan Özyakup, Nwakaeme...

Son dakika: TFF 1. Lig ekibi çıldırdı! Süper Lig'in 6 yıldızını kadrosuna katıyor! Ozan Tufan, Cyle Larin, Oğuzhan Özyakup, Nwakaeme...

10.06.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Bu sezon gösterdiği performansla TFF 1. Lig'e düşen Göztepe'de kulübün yeni sahipleri kolları sıvadı. Rasmus Ankersen Süper Lig’in yıldızlarına göz dikti. Gelecek sezon tekrar Süper Lig'e çıkıp şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı planlayan Ankersen herkesi şaşkına çevirecek oyuncularla ilgileniyor. Yeni yönetim, F.Bahçe'den Ozan Tufan ve Berke Özer, Beşiktaş'tan Cyle Larin, Güven Yalçın ve Oğuzhan Özyakup, Trabzon'dan Nwakaeme'nin peşinde! İşte detaylar...

Son dakika: TFF 1. Lig ekibi çıldırdı! Süper Lig'in 6 yıldızını kadrosuna katıyor! Ozan Tufan, Cyle Larin, Oğuzhan Özyakup, Nwakaeme...

Son dakika haberleri... Sürpriz bir şekilde Süper Lig'e veda eden Göztepe'nin TFF 1. Lig'de kalmaya niyeti yok! Kulübün yeni hissedarı Rasmus Ankersen ile geri dönmenin hesabını yapan Göztepe için çılgın bir iddia ortaya atıldı. Yeniden Süper Lig'e çıkmak için kesenin ağzını sonuna kadar açacak olan zengin iş insanı ortalığı şimdiden kasıp kavurdu.

DEV KULÜPLERİ RADARINA ALDI

Screenshot_1

Göztepe'nin hisselerinin yüzde 70'ini almak için Mehmet Sepil ile el sıkışan Danimarkalı iş insanı Ankersen'in Süper Lig'in formda olan yıldızlarını gündemine aldığı iddiası bomba etkisi yarattı. 39 yaşındaki spor adamının Süper Lig'in zirvesinde yer alan ve transferin gözdesi olan Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yıldızlarına da kanca attığı ifade edildi.

FUTBOLCULARIN SÖZLEŞMELERİ SONA ERDİ

ozan-tufan-oguzhan-ozyakup-trabzonspor1

Ankersen'in listesinde son şampiyon Trabzonspor'dan golcü oyuncu Nwakaeme, Beşiktaş'tan Cyle Larin, Oğuzhan Özyakup ve genç Güven Yalçın ile Fenerbahçe'den Ozan Tufan ile kaleci Berke Özer'i Göztepe'ye kazandırmak istediği ifade edildi.

MENAJERLERLE TEMAS KURULACAK

Mehmet-Sepil-ile-Rasmus-Ankersen-anlasti-Goztepe-devrediliyor-265252

Ankersen'in Türkiye'deki temsilcilerine kulüpleriyle sözleşmeleri sona eren yıldız oyuncuların menajerleriyle temas kurulması yönünde talimat verdiği öğrenildi. Devir işlemleri Sepil ve Ankersen tarafından titizlikle sorunsuz bir şekilde devam ederken imzaların atılmasının ardından Göztepe'nin transferde çok ciddi bir atağa kalkacağı tahmin ediliyor.

TRİBÜNLERDE DEVİR SEVİNCİ

628c9dc6470a9b2af8ecad75

Göztepe'de kulüp hisselerinin yüzde 70'inin Danimarkalı ünlü spor adamı Rasmus Ankersen ve Sırp milyarder Dragon Solak'ın hakim ortağı olduğu Sport Republic şirketine devredilecek olması sarı-kırmızılı taraftarın büyük çoğunluğunu memnun etti. Sarı-kırmızılı futbolseverler sosyal medyada Türk futboluna ilk kez yabancı bir yatırımcının geldiğini hatırlatarak alınan kararın doğru olduğunu savundu.

TARAFTARIN BEKLENTİSİ BÜYÜK

gozyali-yenigun-3-1

Danimarka'da Midtjylland, İngiltere'de Brendford'a büyük başarılar yaşatıp bu yıl yine İngiliz ekiplerinden Southampton'a yatırım yapan Rasmus Ankersen'den beklentilerini dile getiren Göztepeliler, "Bu ekonomik şartlarda yabancı bir şirketin gelmesi çok önemli. Rasmus Ankersen ve Sport Republic Göztepemize hayırlı olsun. Mehmet Sepil, kulübümüzün geleceği için en güzel kararı verdi. Rasmus Ankersen'e sabredebilirseniz, Türkiye'de bir devrim olabilir. Hoşgeldin Patron. Yürüyecek çok yolumuz var" gibi mesajlar yayınladı. Yeni sezonda beklentilerinin çok büyük olduğunu belirten taraftarlar yeniden kenetlenme çağrısında bulundu ve kulüplerine tam destek verilmesi gerektiği görüşünde birleşti. (Yeni Asır)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte Göztepe'nin yeni sahibi! Türkiye'de bir ilk...İşte Göztepe'nin yeni sahibi! Türkiye'de bir ilk...
Fenerbahçe'de Altay Bayındır sürprizi!Fenerbahçe'de Altay Bayındır sürprizi!
Türkiye Milli Takımımız, Litvanya'yı gole boğduTürkiye Milli Takımımız, Litvanya'yı gole boğdu
Anahtar Kelimeler:
Göztepe Ozan Tufan Oğuzhan Özyakup Cyle Larin Güven Yalçın Anthony Nwakaeme son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığından 'ekonomide yeni adım' açıklaması: GES talep toplama işlemi gerçekleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığından 'ekonomide yeni adım' açıklaması: GES talep toplama işlemi gerçekleştirilecek

Kredi kartları ve tüketici kredileriyle ilgili yeni düzenleme! Vade sınırlaması getirildi

Kredi kartları ve tüketici kredileriyle ilgili yeni düzenleme! Vade sınırlaması getirildi

Jorge Jesus istedi, İstanbul'a geldi!

Jorge Jesus istedi, İstanbul'a geldi!

Barcelona'da büyük kriz! İflasın eşiğinde mi?

Barcelona'da büyük kriz! İflasın eşiğinde mi?

Tarihi skandal! Görüntüleri imha ettiler

Tarihi skandal! Görüntüleri imha ettiler

Fenerbahçe'den büyük transfer çalımı!

Fenerbahçe'den büyük transfer çalımı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bir gören bir daha bakıyor! “Bu nasıl gelinlik?”

Bir gören bir daha bakıyor! “Bu nasıl gelinlik?”

Böyle patron yok! Çalışanlarına 'mastürbasyon molası' verdi

Böyle patron yok! Çalışanlarına 'mastürbasyon molası' verdi

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Cinsel hayatınıza büyük darbe vuruyor!

Cinsel hayatınıza büyük darbe vuruyor!

Pozları olay oldu! "Ateş ile barut yan yana"

Pozları olay oldu! "Ateş ile barut yan yana"

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.