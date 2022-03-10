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Son Dakika: TFF duyurdu! Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maçları ertelendi

10.03.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu, olumsuz hava şartları nedeniyle Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maçlarının bir hafta ertelendiğini duyurdu.

Son Dakika: TFF duyurdu! Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maçları ertelendi

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, 11-14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18-21 Mart tarihleri arasında oynanacak. Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar ise daha sonra ilan edilecek. Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve BAL müsabakaları da bir hafta kaydırıldı" denildi.

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