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TFF ertelenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının tarihini açıkladı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 20.02.2020 18:13 | Son Güncelleme

TFF, Süper Lig'de oynanacak erteleme maçlarının tarihlerini açıkladı. Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı 11 Mart Çarşamba saat 20.00'de, Göztepe-Çaykur Rizespor maçı ise 17 Mart Salı günü saat 20.00'de oynanacak.

TFF ertelenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının tarihini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor ve ligin 21'inci haftasında kötü hava ve ulaşım koşulları sonucunda ertelenen Göztepe - Çaykur Rizespor maçlarının tarihlerini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşması 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de; Göztepe - Çaykur Rizespor müsabakası ise 17 Mart Salı günü saat 20.00'de oynanacak.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
tff Yeni Malatyaspor - Trabzonspor Göztepe - Çaykur Rizespor

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