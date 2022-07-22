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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! İşte Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi...

22.07.2022 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, kadroya kattığı isimlerin yanı sıra yeni gelecek isimlere kadroda yer açabilmek ve kaynak yaratabilmek amacıyla veda ediyor. Siyah-Beyazlı ekip yaptığı son KAP bildirimiyle Rıdvan Yılmaz için Glasgow Rangers ile görüşmelere başlandığını duyurdu. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! İşte Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz için İskoç ekibi Glasgow Rangers ile her konuda anlaştı.

Siyah-Beyazlı kulüp yaptığı KAP bildirimi ile ayrılığı resmen açıkladı.

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İŞTE YAPILAN KAP AÇIKLAMASI!

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcularımızdan Rıdvan Yılmaz’ın transferi için Glasgow Rangers kulübü ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers FC Kulübü'ne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.”


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