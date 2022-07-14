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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş istiyordu! Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk Okay Yokuşlu'yu bizzat aradı! 'Bizimle savaş'

14.07.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezonda şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Galatasaray, yeni teknik direktörü Okan Buruk ile çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar kadrosunu 3 isimle güçlendiren Sarı-Kırmızılı ekipte Buruk son oynanan Mol Fehervar maçının ardından yaptığı açıklamada transferi işaret ederken, listeye flaş bir isim girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş istiyordu! Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk Okay Yokuşlu'yu bizzat aradı! 'Bizimle savaş'
Okay Yokuşlu

Okay Yokuşlu

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Getafe
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Yeni sezon çalışmalarını yeni hocası Okan Buruk önderliğinde Avusturya'nın Graz kentinde sürdüren Galatasaray mutlak şampiyonluk istiyor. Transferde de hata yapmak istemeyen Sarı-Kırmızılı ekip şu ana kadar Abülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira transferleriyle kadrosunu güçlendirirken, birçok isimle de temaslarını sürdürüyor.

"TRANSFER YAPMAMIZ GEREKİYOR"

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Oynadığı iki hazırlık mücadelesinde de rakiplerine mağlup olan Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk son oynanan ve 1-0 kaybedilen Mol Fehervar maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Marcao'nun olduğu bölgeye, orta sahaya, ön tarafa, birçok bölgeye transfer yapmamız gerekiyor. Eksiklerimizi çok net şekilde görüyoruz. Bu anlamda çaba harcıyoruz. Bunları tamamlayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

LİSTEDEKİ İSİM: OKAY YOKUŞLU

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Idrissa Gueye transferinde somut bir sonuç alanayan Galatasaray, Amine Harit ve Xeka üzerinde dururken listeye Okay Yokuşlu eklendi.

OKAN BURUK'TAN TRANSFER TELEFONU!

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Başarılı teknik adam Okan Buruk, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu bizzat aradı. Buruk, "Avrupa'da alt sıra bir takımda oynayacağına, Galatasaray'da şampiyonluk için bizimle savaş" ifadelerini kullanırken Okay'ın yanıtı "Avrupa'da istediğim gibi bir kulüp bulamazsam Galatasaray'a seve seve gelirim" oldu.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ!

Okay Yokuşlu, Celta Vigo ile 2024 yılının mayıs ayında sona erecek sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetmişti. Şimdi yeniden Galatasaray'ın gündemine girdi.

BEŞİKTAŞ'TA İSTİYORDU!

Okay Yokuşlu için Beşiktaş'ın da ciddi talip olduğu bilinirken, Siyah-Beyazlılar'ın milli oyuncuya imza parası ve yıllık 1.2 milyon Euro net maaş teklifinde bulunmuştu. Ancak Beşiktaşlı yöneticiler bu teklifine karşılık olumlu bir yanıt almamıştı.


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