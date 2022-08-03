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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den 5 yıllık imza! Resmen açıklandı

03.08.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Lacivertli ekip birçok yeni ismi kadrosuna katarken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla genç isimle 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den 5 yıllık imza! Resmen açıklandı

Yeni sezonda hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe'de çalışmalar Jorge Jesus liderliğinde hız kesmeden devam ediyor. Şu ana kadar 9 ismi kadrosuna katan Sarı-Lacivertli ekip sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iç transfer hamlesini de duyurdu.

İMZA VE AYRILIK!

mimim

Sarı-Lacivertli ekipten yapılan açıklamada U18 Milli Takımımızın da formasını giyen Emir Ortakaya’nın sözleşmesi 5 yıl uzatıldığı duyurulurken, genç oyuncunun yeni sezonda Göztepe forması giyeceği açıklandı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Fenerbahçe Futbol Akademimizin oyuncularından, U18 Milli Takımımızın da formasını giyen Emir Ortakaya’nın sözleşmesi 5 yıl uzatılmıştır., Yapılan anlaşma ile futbolcumuz 2026-27 sezon sonuna dek renklerimize bağlanmıştır. Yapılan imzada Futbol Akademiden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Özgür Özaktaç da hazır bulunmuştur. Futbolcumuz Emir Ortakaya, gelişimini sürdürmesi için 2022-23 sezonunda kiralık olarak TFF 1. Lig takımlarından Göztepe Spor Kulübü’nün formasını giyecektir.


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