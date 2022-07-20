SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan bir transfer daha! Leo Dubois...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan bir transfer daha! Leo Dubois...

19.07.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberi... Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ederken, Okan Buruk ile mutlu sona ulaşmak istiyor. Şu ana kadar Kazımcan Karataş, Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliviera ve Seferovic'i kadrosuna katarken, Diagne ve Mostafa Mohamed ile de yolların ayrıldığını duyurmuştu. Bu hamlelerin ardından Sarı-Kırmızılılar bir transfer bombası daha patlattı. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan bir transfer daha! Leo Dubois...
Haris Seferovic

Haris Seferovic

İSV İsviçre
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray transferde de oldukça hareketli günler geçiriyor. Sarı-Kırmızılı ekip, Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isterken iç transferde de temaslarına devam ediyor. Son olarak iki golcüsü Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed'e veda eden Galatasaray girişimlerini sürdürürken, bir transfer hamlesi daha geldi.

DUBOIS GALATASARAY'DA!

lmlmm

Marcao'nun ayrılığının ardından savunmaya da yeni bir takviye yapmak için temaslarını hızlandıran Sarı-Kırmızılı yönetim, Lyon'un 27 yaşındaki Fransız sağ beki Leo Dubois ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Léo Michel Joseph Claude Dubois’in transferi konusunda Olympique Lyonnais Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

SEFEROVIC'DE MUTLU SON!

okokolk

Golcü isimler Diagne ve Mostafa Mohamed ile yollarını ayıran Galatasaray'ın yeni forvetinin kim olacağı merak edilirken, Sarı-Kırmızılı ekip uzun süredir listesinde olan Seferovic transferinde de mutlu sona ulaştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray, Haris Seferovic'i KAP'a bildirdi!Galatasaray, Haris Seferovic'i KAP'a bildirdi!
'Köksal Baba' lakaplı Köksal Bektaşoğlu'nun ünü yurtdışına kadar ulaştı!'Köksal Baba' lakaplı Köksal Bektaşoğlu'nun ünü yurtdışına kadar ulaştı!
''Sana yakışmadı Yusuf...'''''Sana yakışmadı Yusuf...'''
Anahtar Kelimeler:
transfer Okan Buruk futbol galatasaray haris seferovic seferovic
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gümüşdağ'ın acı günü! Herkes, Erdoğan ve İmamoğlu'na döndü

Gümüşdağ'ın acı günü! Herkes, Erdoğan ve İmamoğlu'na döndü

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert çıkış! Kılıçdaroğlu'na 'EYT' yanıtı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert çıkış! Kılıçdaroğlu'na 'EYT' yanıtı

Neuer'e cüzdanını geri verdi sonrasında isyan etti!

Neuer'e cüzdanını geri verdi sonrasında isyan etti!

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı öncesi büyük kriz!

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı öncesi büyük kriz!

Nwakaeme'nin yeni durağı belli oldu!

Nwakaeme'nin yeni durağı belli oldu!

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu!

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.