Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan bir transfer daha! Leo Dubois...

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray transferde de oldukça hareketli günler geçiriyor. Sarı-Kırmızılı ekip, Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isterken iç transferde de temaslarına devam ediyor. Son olarak iki golcüsü Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed'e veda eden Galatasaray girişimlerini sürdürürken, bir transfer hamlesi daha geldi.

DUBOIS GALATASARAY'DA!

Marcao'nun ayrılığının ardından savunmaya da yeni bir takviye yapmak için temaslarını hızlandıran Sarı-Kırmızılı yönetim, Lyon'un 27 yaşındaki Fransız sağ beki Leo Dubois ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Léo Michel Joseph Claude Dubois’in transferi konusunda Olympique Lyonnais Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Profesyonel futbolcu Léo Michel Joseph Claude Dubois’in transferi konusunda Olympique Lyonnais Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/KvZw9G1ibT — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 20, 2022

SEFEROVIC'DE MUTLU SON!

Golcü isimler Diagne ve Mostafa Mohamed ile yollarını ayıran Galatasaray'ın yeni forvetinin kim olacağı merak edilirken, Sarı-Kırmızılı ekip uzun süredir listesinde olan Seferovic transferinde de mutlu sona ulaştı.



