SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika transfer haberi: Jorge Jesus istedi Willian Arao bitirdi! Fenerbahçe o isim ile anlaşma sağladı! Kim Min-Jae'nin yerine geliyor

Son dakika transfer haberi: Jorge Jesus istedi Willian Arao bitirdi! Fenerbahçe o isim ile anlaşma sağladı! Kim Min-Jae'nin yerine geliyor

22.07.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberleri... Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un takımın başına geldiği günden bu yana gerçekleştirilen hazırlık mücadelelerinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk mücadelesinde de yenilgi yüzü görmeye Fenerbahçe, şampiyonluk hasretini dindirmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Saha içi çalışmaların yanı sıra saha dışında da transfer temaslarını sürdüren Sarı-Lacivertliler'de Jesus'un istediği bir isim için Willian Arao aracı oldu. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: Jorge Jesus istedi Willian Arao bitirdi! Fenerbahçe o isim ile anlaşma sağladı! Kim Min-Jae'nin yerine geliyor
Willian Arao

Willian Arao

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yeni sezona Jorge Jesus yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe çıktığı ilk resmi mücadelede Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu mücadelesinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kalırken, İstanbul'da oynanacak rövanş mücadelesi öncesi tur şansını arttırmıştı.

Sarı-Lacivertli ekip hız kesmeden çalışmalarına devam ederken, Güney Koreli oyuncu Kim Min-Jae'nin geçtiğimiz sezon gösterdiği etkili performans sonrası bir çok kulübü peşine takmasının ardından takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan oyuncunun yerini doldurmak için çalışmalara başlamış, ilk olarak Flumiense'de forma giyen Nino'yu gündemine almıştı ancak Brezilyalı savunmacı ile maddi konularda mutabakat sağlanamaması üzerine bu transfer rafa kalkmıştı.

ARAO'NUN KANKASI FENER'E!

lmşl

Yaşanan bu gelişmenin ardından Brezilya'da temaslarını sürdüren Sarı-Lacivertli kurmaylar Willian Arao'yu kadrosuna kattığı Flamengo'dan savunma oyuncusu Gustavo Henrique için harekete geçmiş ve oyuncu için ilk hamlelerini de yapmıştı.

BREZİLYALI GAZETECİ DUYURDU!

Screenshot_1

Brezilya'nın önde gelen gazetelerinden O Dia'nın muhabirlerinden Vene Casagrande bu transfere dair paylaşımda bulunurken, dikkat çeken ifadeler kullandı. Brezilyalı gazeteci paylaşımında Fenerbahçe'nin oyuncunun menajeri ile video konferans yönetimiyle görüştüğünü belirtirken Sarı-Lacivertli kurmayların oyuncunun menajeriyle her konuda anlaştığı ve el sıkıştığını belirtti.

TRANSFER İÇİN 48 SAAT!

lili

Fenerbahçe'nin Brezilya ekibi Flamengo'ya Gustavo için 2.5 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğunu belirten gazeteci, Flamengo'ya da bu transfer için 48 saat süre tanıyacığını belirtti.

ARAO ETKİSİ!

mnmn

Fenerbahçe'nin Gustavo Henrique transferinde mutlu sona ulaşması beklenirken, Sarı-Lacivertliler'in aynı takımdan kadrosuna kattığı Willian Arao'nun bu transferde etkisinin olması, 30 yaşındaki Sambacı ile görüşen Gustavo'nun teklifi kabul etmesinde vatadaşının da etkisi olduğu öğrenildi. Bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe bir transfer döneminde aynı takımdan, ikinci futbolcuyu kadrosuna katmış olacak.

JESUS DÖNEMİNDE ALINMIŞTI

lşml

Gustavo Henrique, Ocak 2020'de Jorge Jesus döneminde Flamengo'ya Santos'tan bedelsiz olarak transfer olurken, Portekizli çalıştırıcının da eski oyuncusunu kadroda görmek istediği gelen bilgiler arasında. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki oyuncu, iki buçuk yıllık dönemde Flamengo forması ile 88 maçta sahaya çıktı ve takımına 8 gollük skor katkısı verdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Çok zor soru!'' dedi ve öyle bir cevap verdi ki...''Çok zor soru!'' dedi ve öyle bir cevap verdi ki...
Nwakaeme'nin yeni durağı belli oldu!Nwakaeme'nin yeni durağı belli oldu!
Buruk açıkladı, 'KAP' geldi! İşte yeni golcüBuruk açıkladı, 'KAP' geldi! İşte yeni golcü
Anahtar Kelimeler:
transfer Brezilya son dakika haberi fenerbahçe fenerbahçe transfer flamengo gustavo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'da hareketli anlar! Polis yolu kapattı

Diyarbakır'da hareketli anlar! Polis yolu kapattı

Asgari ücret zammı EYT derken sırada onlar var

Asgari ücret zammı EYT derken sırada onlar var

Fenerbahçe ve Galatasaray istemişti... Kariyerinde bir ilk olacak!

Fenerbahçe ve Galatasaray istemişti... Kariyerinde bir ilk olacak!

2. Sergen Yalçın vakası! Ne yaptın Kerem Aktürkoğlu...

2. Sergen Yalçın vakası! Ne yaptın Kerem Aktürkoğlu...

Galatasaray'dan yılın transferi! Eğer bu isim gelirse forma satışlarında patlama olur...

Galatasaray'dan yılın transferi! Eğer bu isim gelirse forma satışlarında patlama olur...

Sosyal medya fenomeni Paola Saulino'dan olay itiraf! ''400 kişiyle ilişkiye girdikten sonra...''

Sosyal medya fenomeni Paola Saulino'dan olay itiraf! ''400 kişiyle ilişkiye girdikten sonra...''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Doğal halini gösterdi! “Plaj günü” diyerek bikinisiyle paylaştı

Doğal halini gösterdi! “Plaj günü” diyerek bikinisiyle paylaştı

Şoke eden itiraf! Binlerce sterlin harcıyormuş

Şoke eden itiraf! Binlerce sterlin harcıyormuş

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Devasa bir kolla doğdu! ''İnsanlar kesmemi söylüyor''

Devasa bir kolla doğdu! ''İnsanlar kesmemi söylüyor''

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.