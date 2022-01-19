Son dakika transfer haberi! 'Patron benim dedi' Galatasaray'da sıcak saatler... Gustavo Assunçao ayrılıyor!

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcının ayrılığı sonrası Florya'da peş peşe istifalar gelmişti. Terim'in yerine gelen Domenec Torrent ise işine hızlı başlayıp takıma her gün çift antrenman koydu. Performansını beğenmediği futbolcuları gözüne kestiren İspanyol çalıştırıcı, bedeli ne olursa olsun yıldız isimleri takımdan gönderecek.

İLK İSİM BELLİ OLDU: GUSTAVO ASSUNÇAO

Galatasaray'da yaz transfer sezonunun son gününde kadroya katılan orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao ile yollar ayrılıyor. Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray, Gustavo Assunçao'nun kiralık sözleşmesini feshederek Portekiz ekibi Famalicão'ya geri gönderecek. Domenec Torrent'in performansından ve fiziğinden hiç memnun kalmadığı oyuncunun gözünün yaşına bakmadan devre arasında takımdan gönderme kararı aldı. Torrent, takımla yaptığı toplantıda 'Patron benim, performansından memnun kalmadığım oyuncu olursa yedek kalır.' dediği öğrenildi.



