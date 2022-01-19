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Son dakika transfer haberi! 'Patron benim dedi' Galatasaray'da sıcak saatler... Gustavo Assunçao ayrılıyor!

19.01.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da sezon başı takıma katılan oyunculardan bir türlü fayda alınamadı. Ligde alınan kötü sonuçların ardından fatura Fatih Terim'e kesilip tecrübeli hocayla yollar ayrılmıştı. Fatih Terim'in yerine gelen Domenec Torrent hiç beklenmedik bir şekilde agresif bir tutumla başladı. Takımda performansını beğenmediği oyuncuları gözüne kestiren Torrent, sezon başında takıma katılan Gustavo Assunçao'nun sözleşmesinin feshedilmesini istedi. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi! 'Patron benim dedi' Galatasaray'da sıcak saatler... Gustavo Assunçao ayrılıyor!
Gustavo Assunçao

Gustavo Assunçao

BRE Brezilya
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcının ayrılığı sonrası Florya'da peş peşe istifalar gelmişti. Terim'in yerine gelen Domenec Torrent ise işine hızlı başlayıp takıma her gün çift antrenman koydu. Performansını beğenmediği futbolcuları gözüne kestiren İspanyol çalıştırıcı, bedeli ne olursa olsun yıldız isimleri takımdan gönderecek.

İLK İSİM BELLİ OLDU: GUSTAVO ASSUNÇAO

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Galatasaray'da yaz transfer sezonunun son gününde kadroya katılan orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao ile yollar ayrılıyor. Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray, Gustavo Assunçao'nun kiralık sözleşmesini feshederek Portekiz ekibi Famalicão'ya geri gönderecek. Domenec Torrent'in performansından ve fiziğinden hiç memnun kalmadığı oyuncunun gözünün yaşına bakmadan devre arasında takımdan gönderme kararı aldı. Torrent, takımla yaptığı toplantıda 'Patron benim, performansından memnun kalmadığım oyuncu olursa yedek kalır.' dediği öğrenildi.


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Galatasaray Futbol Kulübü
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