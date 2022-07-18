Son dakika transfer haberi: Zlatan Ibrahimovic'ten 40 yaşında yeni sözleşme! 1 yıl daha Milan'da

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen yıldız oyuncu Zlatan Ibrahimovic, yeni sezonda da Milan forması giymeye devam edecek.

İtalya'nın köklü kulübü Milan'dan yapılan açıklamada, 40 yaşındaki İsveçli golcü ile bir yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi. Kulüp ayrıca, yıldız ismin 11 numaralı formayı giymeye devam edeceği de belirtildi.

2023'E KADAR MILAN'DA

İsveçli yıldız, İtalyan ekibinden yeni anlaşması kapsamında yıllık 1 milyon Euro maaş kazanacak ve sözleşme Haziran 2023'e kadar geçerli olacak.

CİDDİ SAKATLIK

Geçtiğimiz Mayıs ayında dizinden ameliyat olan İsveçli yıldızın 7-8 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Bu sakatlığın ardından Ibrahimovic'in futbol kariyerine devam edip etmeyeceği merak konusu olmuş ancak yıldız futbolcu sık sık devam etmek istediğini dile getirmişti.

Kariyerinde Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Manchester United ve PSG gibi Avrupa devlerinin formasını giyen 40 yaşındaki yıldız futbolcu Milan ile geçtiğimiz sezon sezon 27 maçta görev yaptı ve 8 gol, 3 asistlik performans gösterdi.



