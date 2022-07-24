Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan 4. forvet transferi! Philippe Keny Beşiktaş'a transfer oldu mu? Keny kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, Valerien Ismael yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki sezon için şampiyonluk hesapları yapan Siyah-Beyazlılar, transferde de oldukça hareketli günler geçirirken şu ana kadar kadrosunu Weghorst, Cenk Tosun, Gedson, Muleka, Saiss ve Emrecan Uzunhan takviyeleriyle güçlendirmişti. Bu hamlelerin ardından da temaslarını sürdüren Siyah-Beyazlılar'dan hücum hattına takviye için bir hamle daha geldi.

MALİYETİ BELLİ OLDU!

Siyah beyazlılar, 23 yaşındaki Senegalli oyuncu konusunda TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş Keny için Bandırmaspor’a 900 bin Euro bonseris bedeli ödeyecek. Ayrıca bir sonraki satıştan % 20 pay Bandırmaspor’a verilecek.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Transfere dair Beşiktaş cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, Bandırmaspor Kulüp Derneği Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transferi doğruladı. Onur Göçmez yaptığı paylaşımla 'Ayrılılklar sevdaya dahildir...' derken, Bandırmasporlu taraftalar paylaşımın altına Kenny'nin ayrılığına dair üzüntülerini dile getirdi.

14 GOL, 7 ASİST

Fransa'nın Tours ve Chateauroux takımlarında forma giyen Keny, geride kalan sezon Bandırmaspor'a transfer oldu. Bandırmaspor'da 36 maça çıkan Senegalli oyuncu, 14 gol attı, 7 asist yaptı.



