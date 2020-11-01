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  4. SON DAKİKA! Türk basketbolunun efsanesi Yalçın Granit hayatını kaybetti

SON DAKİKA! Türk basketbolunun efsanesi Yalçın Granit hayatını kaybetti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 01.11.2020 21:59 | Son Güncelleme

Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

SON DAKİKA! Türk basketbolunun efsanesi Yalçın Granit hayatını kaybetti

Türkiye'nin yurt dışına transfer olan ilk basketbolcusu, ülkemizde basketbolun duayeni Yalçın Granit, 88 yaşında hayatını kaybetti.

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