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Son dakika: Türk futbolcu, İspanya'da tutuklandı! Kulüp resmen açıkladı...

11.06.2022 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Almanya Bundesliga takımlarından Stuttgart forması giyen Türk futbolcu Atakan Karazor, İspanya'nın Ibiza Adası'nda tatil yaptığı sırada tutuklandı. Futbolcunun kulübü Stuttgart da, "Atakan Karazor kendisine yönlendirilen tüm suçlamaları reddediyor. Kulüp, oyuncunun avukatlarıyla sürekli iletişim halinde." şeklinde bir açıklama yaptı.

Son dakika: Türk futbolcu, İspanya'da tutuklandı! Kulüp resmen açıkladı...
Atakan Karazor

Atakan Karazor

ALM Almanya
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Vfb Stuttgart
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Son dakika haberleri: Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Türk futbolcu Atakan Karazor kendisini şoke eden bir olayla karşı karşıya kaldı. Karazor'un İspanya'nın Ibiza Adası'nda tutuklandığı öğrenildi. Bild'in haberinden sonra Alman kulüp, konuyla ilgili açıklama yaptı.

KULÜBÜ DOĞRULADI

Atakan'ın neden tutuklandığı hakkında bir açıklama yapılmazken tutuklandığı haberi Stuttgart tarafından doğrulandı. Bundesliga ekibinden yapılan açıklamada, "Atakan Karazor kendisine yönlendirilen tüm suçlamaları reddediyor. Kulüp, oyuncunun avukatlarıyla sürekli iletişim halinde." ifadeleri kullanıldı.

CİNSEL SALDIRI İDDİASI

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Bazı yabancı kaynaklar, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun, 18 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıda bulunduğu yönünde iddiaları ortaya attı. Atakan Karazor'un Ibiza'da tutuklanma sebebinin, bu iddialar olduğu düşünülüyor.


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