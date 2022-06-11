Son dakika: Türk futbolcu, İspanya'da tutuklandı! Kulüp resmen açıkladı...

Son dakika haberleri: Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Türk futbolcu Atakan Karazor kendisini şoke eden bir olayla karşı karşıya kaldı. Karazor'un İspanya'nın Ibiza Adası'nda tutuklandığı öğrenildi. Bild'in haberinden sonra Alman kulüp, konuyla ilgili açıklama yaptı.

KULÜBÜ DOĞRULADI

#VfB-Mittelfeldspieler Atakan #Karazor ist in seinem Urlaub auf Ibiza festgenommen worden. Er bestreitet jede strafbare Handlung. Der VfB ist mit seinen Anwälten in ständigem Kontakt.

????️???? Zur Meldung: https://t.co/PsYGfJEZ8g — VfB Stuttgart (@VfB) June 11, 2022

Atakan'ın neden tutuklandığı hakkında bir açıklama yapılmazken tutuklandığı haberi Stuttgart tarafından doğrulandı. Bundesliga ekibinden yapılan açıklamada, "Atakan Karazor kendisine yönlendirilen tüm suçlamaları reddediyor. Kulüp, oyuncunun avukatlarıyla sürekli iletişim halinde." ifadeleri kullanıldı.

CİNSEL SALDIRI İDDİASI

Bazı yabancı kaynaklar, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun, 18 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıda bulunduğu yönünde iddiaları ortaya attı. Atakan Karazor'un Ibiza'da tutuklanma sebebinin, bu iddialar olduğu düşünülüyor.



